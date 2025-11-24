Mhoni Vidente, una de las figuras más reconocidas en el mundo de las predicciones, volvió a captar la atención pública tras revelar una nueva serie de advertencias en su espacio de El Heraldo de México. Conocida por su estilo directo y por visiones que en ocasiones han coincidido con hechos posteriores, la astróloga mantiene una amplia audiencia pendiente de sus lecturas y anticipaciones.

A lo largo de los años, la vidente ha construido una reputación mediática basada en la interpretación de sus cartas y en mensajes que suelen causar debate. Si bien no todas sus predicciones se han cumplido, muchas se han convertido en referencia para quienes siguen su trabajo.

Predicciones sombrías: pandemia, crisis económica y un “inicio del fin”

En su más reciente aparición, Mhoni afirmó que los próximos meses traerían escenarios complejos debido a fuertes movimientos energéticos que, según ella, se relacionarían con cambios dentro del Vaticano y su influencia espiritual en el mundo.

Durante la lectura, la pitonisa sostuvo que el 2026 sería un año decisivo, marcado por eventos “muy fuertes”, entre ellos una posible nueva pandemia y una crisis económica global.

“Vendrán días y años oscuros. Empezará el fin del mundo. El otro año viene una pandemia… Viene una situación económica frágil, hay que guardar el dinero”, aseguró.

Además, mencionó que en el próximo Mundial visualiza como posibles campeones a España, Portugal o Argentina, una predicción que llamó la atención de sus seguidores.

La astróloga también afirmó que Acuario y Piscis serán los signos con mayor influencia en el periodo que viene, indicando que sus energías dominarán distintos ámbitos.

En su visión general, Mhoni describió el próximo año como un punto de quiebre: “Será el año cero, el año de recomenzar… Es la carta del loco, del cambio climático y del acercamiento del Sol”, expresó, insinuando que el 2026 estaría marcado por transformaciones profundas a nivel climático, espiritual y social.

Sus declaraciones, como suele ocurrir, han despertado reacciones encontradas. Mientras algunos seguidores interpretan sus palabras como advertencias a tomar en cuenta, otros las ven como afirmaciones exageradas. Sin embargo, el impacto que generan sus predicciones confirma su influencia como una de las voces más sonadas en el mundo esotérico latinoamericano.

