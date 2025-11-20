Un caso insólito quedó al descubierto en Borgo Virgilio, un municipio de Mantua, Italia. Un hombre de 57 años mantuvo escondido el cuerpo de su madre fallecida durante tres años para continuar cobrando la pensión que recibía del Instituto Nacional de Seguridad Social (INPS).

La mujer murió en 2022 por causas naturales. Sin embargo, su muerte nunca fue registrada. Para conservar los pagos mensuales, el hombre ocultó el cadáver en el sótano de su vivienda, según recogió Blu Radio.

¿Cómo descubrieron al sujeto que escondió el cuerpo de su mamá en Italia?

El fraude se evidenció cuando intentó un oscuro plan para suplantarla y renovar el documento de identidad de su madre. Como el trámite exigía la presencia de la titular, decidió disfrazarse de anciana.

Llegó al registro civil con ropa femenina y una peluca, con la intención de engañar a los funcionarios. La actitud del hombre provocó dudas inmediatas y el personal identificó inconsistencias.

Después, la investigación condujo al sótano de la casa. Allí fueron hallados los restos momificados de la mujer. Un examen forense realizado en Mantua confirmó que la muerte ocurrió en 2022 y no presentó signos de violencia.

Ahora el sujeto tendrá que responder por fraude al fisco italiano y por ocultar el cadáver. La pena podría ser alta de acuerdo a las leyes de ese país y por el intento de suplantación.

