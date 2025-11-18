El creador de contenido colombiano Uriel Vásquez Gualtero llamó la atención en TikTok y otras plataformas tras divulgar una de sus visiones que tiene que ver con un accidente aéreo.

Aunque no entregó detalles sobre la ubicación ni el tipo de aeronave involucrada, pidió oración y precaución, aunque el suceso podría presentarse en Colombia.

“Hola, amigos. Les quiero compartir algo que me mostraron en el campo espiritual. Está relacionado con un siniestro aéreo, con una situación aérea que puede llegar a afectar a varias personas”, indicó Vásquez.

También, Vásquez advierte sobre un ambiente de pánico en redes sociales por la rapidez y el impacto del posible evento. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún dato oficial que respalde la predicción.

“Me mostraron a varias personas, me mostraron una aeronave en donde pasaba un siniestro, un accidente y donde varias personas se llegaban a ver afectadas (…) Esto va a ser noticia en diferentes medios de comunicación”, agregó.

¿Quién es el vidente Uriel Vásquez Gualtero?

El paisa Uriel Vásquez mantiene una presencia constante en plataformas como TikTok, donde suma miles de seguidores. Aunque su nombre suele aparecer vinculado a profecías inquietantes y episodios de controversia, su influencia continúa creciendo dentro de ciertos sectores del público.

Hasta ahora, las autoridades colombianas no emitieron pronunciamiento alguno sobre la predicción. Mientras tanto, los seguidores del vidente y parte de la ciudadanía permanecen atentos ante cualquier novedad que pueda surgir.

Las advertencias del vidente producen debate y múltiples reacciones porque conectan con una necesidad social de certeza ante un futuro que suele percibirse como incierto.

Aunque carecen de base científica y no cuentan con verificación independiente, este tipo de mensajes encuentra eco en sectores que sienten fascinación por lo misterioso y lo desconocido. En ese terreno simbólico, figuras como Vásquez adquieren relevancia y consolidan un espacio dentro de la conversación pública.

