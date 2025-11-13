La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a generar revuelo entre sus seguidores con una de sus más recientes revelaciones, en la que habló sobre el cierre energético de 2025 y las fuertes transformaciones que —según ella— marcarán el inicio del próximo año.

Durante una aparición en el programa Unicable, la vidente aseguró que el mes de noviembre traería movimientos importantes a nivel energético y natural, mencionando que el paso del cometa 3I/Atlas estaría removiendo todo tipo de energías. Según explicó, esto haría que muchas personas experimentaran cambios drásticos en sus vidas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una inquietante predicción que lanzó en pleno programa. La astróloga aseguró haber visualizado la caída de un avión en México, la cual ocurriría a inicios de diciembre y afectaría a personas de alto perfil.

“Veo la caída de un avión, la caída de un avión aquí en México, en el que va gente muy importante. Toda la gente se va a asombrar, porque será en la capital, en la Ciudad de México. La caída de la aeronave será como el 2 o 3 de diciembre. Hay que rezar mucho”, advirtió la vidente.

La predicción, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ha causado todo tipo de reacciones: mientras algunos seguidores aseguran que confían plenamente en las visiones de Mhoni, otros insisten en que se trata de simples coincidencias sin respaldo científico.

A lo largo de su carrera, Mhoni Vidente ha ganado notoriedad internacional por anticipar eventos naturales, tragedias y sucesos políticos que, según sus admiradores, se han cumplido con exactitud. No obstante, también ha sido objeto de críticas por parte de escépticos que cuestionan la veracidad de sus métodos y la influencia de sus declaraciones en la opinión pública.

Por ahora, sus seguidores permanecen atentos a las fechas que mencionó, a la espera de comprobar si sus palabras se cumplen o si, como en otras ocasiones, se quedan solo en predicciones que alimentan el misterio que rodea a la popular astróloga.

