La reconocida astróloga Mhoni Vidente, una de las figuras más populares del mundo esotérico en Latinoamérica, volvió a sorprender a sus seguidores con una serie de predicciones para el mes de octubre. Famosa por acertar en distintos acontecimientos naturales y políticos, la vidente reapareció con nuevas revelaciones que involucran a celebridades del entretenimiento, entre ellas el cantante mexicano Lupillo Rivera.

En un video compartido por El Heraldo de México, Mhoni comentó que el intérprete de música grupera estaría atravesando una etapa complicada, especialmente tras el lanzamiento de su libro Tragos de amargo licor, en el que habla abiertamente sobre su vida personal, su familia y sus amores. Entre los nombres mencionados, destacó el de Belinda, con quien el artista habría mantenido un romance en el pasado.

La vidente también sostuvo que Rivera podría intentar emprender acciones legales contra la cantante, aunque sin éxito.

“Lamentablemente, Lupillo quiere ponerle una demanda, pero no va a proceder, porque ella tendría que reconocer que anduvo con él”, explicó.

Según la astróloga, Belinda optará por no alimentar la polémica:

“Ella lo dejará pasar, le va a decir: ‘Déjelo pasar, no voy a estar hablando de si tuve algo con él’, pues él empezó a sacar videos y audios… que son puras mentiras”.

No obstante, Mhoni Vidente fue más allá y aseguró que el artista estaría siendo víctima de brujería, lo que podría desencadenar una enfermedad grave.

“Sí, creo que le están haciendo brujería a Lupillo, sí, creo que hay mucha gente que él empezó a mover con energías. Le va a doler mucho porque le daría un cáncer de estómago o en el intestino. Eso sería por todas las brujerías que levantó él mismo por el coraje (…) Lupillo sí veo que lo están embrujando, su problema será cáncer y se tiene que cuidar… cuidar la boca”, advirtió.

Por ahora, las declaraciones de Mhoni Vidente han causado gran revuelo entre los seguidores de ambos artistas, aunque cabe recordar que sus visiones no cuentan con respaldo científico. Mientras tanto, el tiempo dirá si las predicciones de la astróloga se cumplen o quedan, una vez más, en el terreno del misterio.

