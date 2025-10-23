El último Mercurio retrógrado de 2025 está a la vuelta de la esquina y promete afectar no solo nuestras rutinas y comunicaciones, sino también nuestras finanzas personales.

Este fenómeno astrológico, reconocido por su capacidad de alterar la vida cotidiana, se produce tres veces al año; y el tercero, previsto para noviembre, será especialmente relevante.

¿Cuándo inicia el último Mercurio retrógrado?

Oficialmente, el tránsito inicia el 9 de noviembre y se extiende hasta el 29 de noviembre, bajo la influencia expansiva y a veces descuidada de Sagitario. No obstante, sus efectos ya se sienten, ya que Mercurio entró en su sombra pre-retrógrada el 21 de octubre, anticipando tensiones y desórdenes en distintos aspectos de la vida.

Mercurio, planeta regente de la comunicación, los contratos y los viajes, al “retroceder” —un efecto óptico que la astronomía confirma como imposible—, provoca que estos temas se vuelvan particularmente susceptibles a errores. Las consecuencias pueden incluir malentendidos, confusiones, pérdida de objetos y retrasos en compromisos importantes.

Al ocurrir en Sagitario, signo de fuego asociado con la verdad, la libertad y la expansión mental, Mercurio retrógrado invita a una revisión profunda de creencias y prioridades, según la astróloga Reda Wigle.

La principal lección de este tránsito es dominar la impulsividad. Sagitario busca la verdad, pero su naturaleza ardiente puede llevar a ser demasiado directo o descuidado con las palabras.

Por ello, los astrólogos recomiendan escuchar antes de responder y pensar dos veces antes de hablar o enviar mensajes, especialmente en correos, documentos y contratos, donde los errores pueden ser costosos.

Cuáles son los signos más afectados económicamente por el Mercurio retrógrado

Aunque todos los signos sentirán los efectos de este Mercurio retrógrado, tres signos enfrentan un riesgo especial en el ámbito financiero:

Tauro: este signo de tierra debe prestar especial atención a sus finanzas. Evitar préstamos, inversiones arriesgadas o gastos innecesarios es fundamental. La claridad en los asuntos económicos llegará solo después de que Mercurio se ponga directo, el 29 de noviembre.

Escorpio: la sombra pre-retrógrada afecta directamente a Escorpio, por lo que es esencial organizar finanzas y pertenencias personales . Aunque la intuición estará más intensa, sobrepensar las situaciones puede generar confusión o errores.

Piscis y Géminis: los riesgos no son puramente económicos, pero los errores contractuales o profesionales pueden ser costosos. Piscis debe revisar cuidadosamente correos y acuerdos, mientras que Géminis, regido por Mercurio, debe evitar decisiones impulsivas en trabajo o relaciones y verificar todos los detalles antes de actuar.

Influencia de Mercurio retrógrado en las fases de sombra

Los efectos del tránsito no se limitan al periodo activo. La sombra pre-retrógrada, iniciada el 21 de octubre, actúa como advertencia, intensificando retrasos, fallos y malentendidos. El proceso culmina con la sombra post-retrógrada, que finaliza el 16 de diciembre, ofreciendo la oportunidad de revisar, corregir y cerrar asuntos pendientes surgidos durante el retroceso.

Aunque la astronomía confirma que el movimiento retrógrado es solo un efecto óptico, la astrología considera las resonancias cósmicas provocadas desde la perspectiva terrestre. Esto permite a los astrólogos anticipar y guiar a las personas para minimizar impactos negativos en comunicación, contratos, viajes y finanzas.

