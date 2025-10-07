El mes de octubre comenzó con advertencias que han generado una ola de comentarios en redes sociales. La astróloga cubana Mhoni Vidente lanzó una de sus predicciones más intensas del año, asegurando que este mes estará marcado por una fuerte energía oscura y por eventos que podrían sacudir el orden mundial.

Según explicó, la combinación de fenómenos astronómicos como la alineación planetaria, la Luna llena y el eclipse lunar del 31 de octubre traerá consecuencias inesperadas en distintos ámbitos del planeta.

Durante su más reciente aparición en ‘El Heraldo de México’, la pitonisa afirmó que octubre será “uno de los meses más caóticos del 2025”, destacando que la coincidencia de estos tres fenómenos no ocurre desde hace más de seis siglos.

“Va a ser el día de Halloween, 31 de octubre, y es la primera vez después de 666 años que cae en viernes. Habrá alineación de planetas, Luna llena y un eclipse lunar. Será el mes del diablo, el mes de atentados, guerras y cambios de gobierno”, advirtió la vidente.

Mhoni insistió en que estos movimientos astrales no deben tomarse a la ligera, pues representan un momento de transformación global. Aseguró que el eclipse será una señal de cierre de ciclos, tanto a nivel político como espiritual, e invitó a las personas a mantenerse alerta ante posibles sucesos de gran impacto mundial.

Una figura poderosa enfrentaría un destino trágico

Entre las visiones más inquietantes que compartió, Mhoni reveló que en sus cartas apareció la “carta de la muerte”, un símbolo que, según ella, anuncia el final de una era o la desaparición de una figura relevante. La astróloga explicó que esta carta estaría relacionada con una persona muy influyente en Estados Unidos, posiblemente del ámbito político, empresarial o tecnológico.

“La carta de la muerte presagia que alguien muy importante en Estados Unidos, en el medio artístico o a nivel mundial, podría sufrir un atentado o un problema fuerte que termine con su vida”, declaró.

Un meteorito impactaría México

Además de los eventos astrales, Mhoni Vidente aseguró que un meteorito caerá sobre territorio mexicano el 21 de octubre, aunque pidió calma al señalar que no tendrá consecuencias devastadoras.

Durante su participación en el programa Reporte H, comentó: “Va a ser un mes fuerte también porque caerá el meteorito el 21 de octubre en México, pero no pasará nada grave. Solo será una señal de lo que está por venir”.

Este tipo de anuncios no son nuevos en las predicciones de Mhoni, quien ha advertido en otras ocasiones sobre la conexión entre los fenómenos celestes y los cambios energéticos del planeta.

Caos político, guerras y fenómenos naturales

La astróloga también se refirió a la situación internacional, señalando que el mundo atraviesa una etapa de inestabilidad política y militar que podría agravarse en los próximos días. “Donald Trump quiere ayudar a Ucrania en la guerra contra Rusia. Rusia seguirá lanzando drones a Polonia y Dinamarca. Irán se está uniendo con Pakistán para reactivar misiles atómicos. Traemos una revoltura de mundo tremenda”, afirmó.

Asimismo, advirtió sobre aumentos en los fenómenos naturales, mencionando lluvias intensas, inundaciones y terremotos en diversas partes del planeta. Recordó el reciente sismo de 7,3 grados ocurrido en Indonesia como un ejemplo de la actividad sísmica que podría intensificarse en las próximas semanas.

Señales en el cielo y energía del eclipse

Mhoni habló de avistamientos de luces y objetos extraños en el cielo, los cuales, según ella, estarían relacionados con el movimiento energético entre planetas y con los efectos del eclipse lunar.

“La Tierra está cambiando. Siguen las lluvias torrenciales, los temblores, y además se han visto luces extrañas que no son de este mundo. Todo tiene que ver con la energía del eclipse y el meteorito que viene el 21 de octubre”, puntualizó.

Con sus declaraciones, la astróloga dejó claro que octubre no será un mes cualquiera. Para Mhoni Vidente, este período marcará el inicio de transformaciones profundas que afectarán tanto a los líderes mundiales como al equilibrio del planeta.

