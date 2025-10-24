En medio de su campaña política, Roy Barreras se convirtió en tendencia por un video que compartió en sus redes sociales y que buscaba mostrar una faceta cercana y solidaria con la gente.

Sin embargo, el intento terminó dando origen a críticas y burlas, luego de que el político intentara compararse con el creador de contenido Camilo Cifuentes, conocido por su generosidad y por ayudar a vendedores ambulantes en distintas ciudades de Colombia.

En las imágenes, grabadas en un puesto de avenas callejero, al parecer en Ibagué, se ve al exsenador llegando al lugar con una sonrisa y saludando a la vendedora. Acto seguido, Barreras dice una frase que imitaba el estilo de Cifuentes:

“Bueno, Yolanda. Yo no soy Camilo Cifuentes, pero deme avenas para todo el mundo. 15 o 20 avenas, que afán yo no tengo”, expresó el político, citando la popular línea que el ‘influencer’ suele decir en sus videos cuando compra productos a los trabajadores informales.

Acá, el video en cuestión:

@roybarreras ¿Ya se tomaron una avenita hoy? 😎 Vayan donde Yolanda, que allá se sirve con la derecha y se toma con la izquierda… porque las manos funcionan mejor cuando trabajan juntas 💪🏼😂 ♬ sonido original – Roy Barreras Montealegre

La escena, que aparentemente buscaba ser un gesto simbólico de empatía y cercanía, no fue bien recibida por los usuarios de redes sociales, quienes la interpretaron como un intento forzado de ganar simpatía imitando al creador de contenido.

En el video, Barreras incluso toma un recipiente y comienza a servir avenas él mismo, como lo hace Cifuentes en algunas ocasiones. Sin embargo, lejos de provocar el efecto de ternura y admiración que usualmente despierta el ‘influencer’, el clip fue catalogado como una “puesta en escena política” y un “‘show’ de campaña”.

Las críticas no se hicieron esperar. En los comentarios del video publicado en TikTok, varios usuarios cuestionaron las intenciones del político y señalaron que solo se acerca a la gente humilde en época electoral.

“De la única manera que hacen campaña”, escribió un usuario. Otro añadió: “¿Y el tamal? Solo la avena no aguanta”. También hubo quienes se burlaron del tono del video: “Que empiece el ‘reality show’”, “ahora sí aparecen”, “de la única forma que van donde los pobres”, “sirvió con la derecha”, “que empiece la novela”, y “empezaron los políticos humildes”.

La comparación con el reconocido ‘influencer’ fue el punto más criticado. Camilo Cifuentes ha ganado popularidad por su carisma y su forma auténtica de apoyar a trabajadores informales, comprando toda su mercancía o pagándoles más de lo que piden, sin esperar nada a cambio ni usar sus acciones para promover una agenda política.

En contraste, muchos consideraron que Barreras intentó “apropiarse” del estilo del creador de contenido, pero con fines electorales. La diferencia entre la naturalidad del ‘influencer’ y la estrategia política del candidato terminó por volverse evidente, y las redes hicieron eco de esa percepción.

