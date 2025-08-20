A menos de dos meses de la consulta interna del Pacto Histórico que definirá su candidato presidencial para las elecciones de 2026, el exsenador Roy Barreras mantiene en vilo a sus seguidores con declaraciones ambiguas sobre su eventual aspiración.

(Lea también: Cuáles son las fichas de los partidos tradicionales para las elecciones 2026 en Colombia)

En una rueda de prensa, el líder del partido Fuerza de la Paz, uno de los más fieles aliados del presidente Gustavo Petro, esquivó confirmar su candidatura, pero dejó la puerta abierta en medio de una guerra interna que sacude al petrismo.

El Pacto Histórico vive un hervidero. Con precandidatos como María José Pizarro, Susana Muhamad, Camilo Romero, Carolina Corcho y Daniel Quintero en la contienda, la consulta de octubre promete ser un campo de batalla.

Según El Colombiano, Petro ha sostenido reuniones con Pizarro y Muhamad para convencer a Bolívar de no participar, cuestionando su capacidad para movilizar las bases.

En su rueda de prensa, Barreras mantuvo un tono evasivo: “No soy candidato y no sé si lo seré”. Sin embargo, dejó entrever su interés al señalar que espera “respetuosamente” el resultado de la consulta de octubre, donde el Pacto Histórico elegirá su candidato para un frente amplio de centroizquierda en marzo de 2026.

“Allí saldrá, si todo sale bien, una opción para participar en el frente amplio”, afirmó, proyectándose como un puente hacia sectores moderados. Autoproclamándose “liberal central demócrata”, Barreras también anunció que su partido presentará una lista abierta al Senado en 2026, buscando consolidar su influencia política.

El hermetismo de Barreras no es casual. Analistas sugieren que su indefinición es una jugada para ganar tiempo y negociar apoyo, mientras evita desgastarse en la pugna interna.

