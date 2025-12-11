Mhoni Vidente, reconocida astróloga, compartió sus predicciones sobre la Copa Mundial de la Fifa de 2026, competición que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Según afirmó, el torneo se desarrollará en un ambiente tranquilo y sin incidentes graves, lo que incluye un panorama favorable para México como país anfitrión.

La pitonisa, en diálogo con El Heraldo de México, aseguró que la Copa del Mundo transcurrirá sin sobresaltos relevantes y dio un parte de tranquilidad en cuanto a seguridad del evento se refiere.

¿Qué selecciones podrían ganar el mundial según Moni Vidente?

En cuanto al desempeño deportivo, la vidente mencionó a España, Portugal y Argentina como selecciones con posibilidades destacadas para disputar el título. No descartó la aparición de sorpresas en el camino, lo que mantiene el interés alrededor de una competición que convoca la atención del planeta futbolero.

De esta manera, la astróloga pone de nuevo a la selección de Lionel Messi como favorita para repetir título, pero no dijo nada sobre el desempeño de Colombia y los dirigidos por Néstor Lorenzo.

¿Se puede presentar un atentado en el Mundial de 2026?

Frente a ese tipo de versiones, Mhoni fue enfática al negar escenarios de atentados o incidentes mayores durante el Mundial. La proyección transmite tranquilidad a los organizadores y a los seguidores del fútbol que esperan el certamen de 2026.

Además de sus predicciones sobre la Copa del Mundo, la astróloga comentó que el año 2026 estará marcado por “reinicios”. Indicó que podrían presentarse fenómenos naturales intensos, como un invierno severo y variaciones climáticas notorias. También mencionó alertas relacionadas con energías negativas y prácticas de brujería.

