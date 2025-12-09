Una turista estadounidense manifestó su sorpresa y admiración por la celebración del Día de las Velitas en Villa de Leyva (Boyacá), luego de visitar el municipio el pasado 7 de diciembre. En un video compartido en su canal de Instagram, llamado Nick, Sam, Goose & Mona, la creadora de contenido registró cómo la Plaza Mayor se llenó de luz, música y visitantes que se congregaron para vivir una de las tradiciones más representativas de los colombianos.

“Si buscas un lugar realmente increíble para experimentar el día de las Velitas, te recomiendo mucho el hermoso pueblo de Villa de Leyva (Boyacá)”, expresó la turista en la grabación, en la que describió la experiencia como “mágica” debido a la participación masiva de familias y grupos de amigos que llegaron para encender velas y disfrutar del ambiente festivo. El evento coincidió con el tradicional Festival de Luces que se hace cada año en este destino turístico.

En las imágenes que publicó se observa su reacción al presenciar los diferentes atractivos del festival, entre ellos un espectáculo de pirotecnia manejado por profesionales y un ‘show’ de drones que formó figuras sobre el cielo nocturno, incluido el mensaje “Villa de Leyva enamora”. La creadora destacó la organización del evento y la forma en que la plaza se convierte en un punto de encuentro para habitantes y visitantes.

La turista señaló que lo que más le impresionó fue la manera en que la tradición reúne a cientos de personas que, con velas en mano, participan en un acto simbólico que marca el inicio oficial de la temporada navideña en Colombia. También resaltó que todo el espectáculo se lleve a cabo en la Plaza Mayor, uno de los principales atractivos arquitectónicos y culturales del municipio. Según su publicación, la experiencia fue única y una muestra del valor cultural que tiene la celebración para el país.

¿Hasta cuándo estarán las luces en Villa de Leyva 2025?

Las tradicionales luces navideñas de Villa de Leyva, que se encendieron el pasado 5 de diciembre, volverán a ser uno de los principales atractivos turísticos del municipio boyacense durante la temporada de fin de año. Miles de visitantes han recorrido sus calles y la Plaza Mayor para apreciar las figuras y decoraciones instaladas para la edición 2025.

Según confirmó la administración municipal, las iluminaciones estarán disponibles hasta inicios de enero, por lo que quienes planeen viajar en las próximas semanas aún podrán disfrutar del espectáculo. Las autoridades locales recomiendan a los turistas programar sus visitas con anticipación debido al alto flujo de personas que suele registrarse en esta época.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alcaldia Villa de Leyva 2024-2027 (@alcaldiavilladeleyva20242027)

