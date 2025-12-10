La astróloga Mhoni Vidente volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir nuevas predicciones sobre los fenómenos naturales que, según afirma, marcarían el mes de diciembre. Durante su más reciente aparición ante cámaras, la cubana aseguró que el cierre del año estaría influenciado por energías intensas ligadas a la naturaleza, con eventos que podrían sentirse a nivel global.

Según explicó, diciembre estaría caracterizado por un clima extremo que afectaría especialmente a México. La pitonisa advirtió que una ola de frío particularmente severa llegaría a partir del 11 de diciembre, con temperaturas que calificaría como preocupantes para varias regiones del país.

Además del descenso abrupto de las temperaturas, Mhoni Vidente señaló que diciembre sería también un periodo marcado por actividad sísmica. Afirmó que México no estaría exento de estos movimientos telúricos y sugirió que la Ciudad de México podría experimentar temblores inesperados durante ese lapso.

La astróloga también extendió sus advertencias al continente asiático. Indicó que visualizaba un sismo de gran magnitud en esa región, asociado, según su lectura, a la reciente erupción de un volcán en Etiopía, el cual habría despertado tras más de 12.000 años inactivo.

“Viene un sismo muy importante en Asia, gracias a ese volcán que hizo erupción luego de 12.000 años. Ha estado activando todo completamente”, explicó.

Mhoni concluyó señalando que estos eventos serían el preámbulo de un nuevo ciclo energético, asegurando que el año 2026 representaría simbólicamente un “año cero”, un periodo para recomenzar y dar apertura a una nueva era.

