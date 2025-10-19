La astróloga Mhoni Vidente lanzó recientemente una predicción que coloca al presidente colombiano Gustavo Petro en el centro de una tormenta política y diplomática: según la vidente, Petro está “sin visa” para ingresar a los Estados Unidos y atraviesa una fase de “transición muy mala”.

Afirma que el revés se originó luego de que el mandatario participara en un acto en Nueva York y manifestara apoyo al pueblo palestino, lo cual implicaría una injerencia en asuntos externos que Washington “no puede tolerar”.

Mhoni Vidente señala que Petro habría hecho un llamado a soldados estadounidenses para abandonar sus armas, durante un mitin en la ciudad neoyorquina. Sus palabras habrían sido interpretadas por el gobierno norteamericano como una incitación a la insubordinación militar.

Este hecho —añade la vidente— convertiría al presidente colombiano en persona “no grata” para EE. UU. y abriría el camino a sanciones diplomáticas e incluso a un posible derribo político de su gobierno, dada la naturaleza “vengativa” que ella atribuye al expresidente Donald Trump.

La predicción de Mhoni Vidente coincide con informaciones verificadas de medios que confirman que el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó la visa del presidente Petro. Según el diario The Washington Post, la medida se adoptó tras sus declaraciones en Nueva York, donde fue acusado de “instar a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

Aunque Mhoni no cita una fuente oficial, su predicción resuena con el evento diplomático real. Según ella, la revocación de la visa es solo el inicio de una crisis más profunda para el mandatario colombiano. (“Lo van a tumbar ese gobierno”, sostiene la vidente). Además, advierte que el régimen de Petro está perdiendo apoyo internacional y que esta situación podría desatar un efecto dominó que afecte la estabilidad de su administración.

En su lectura, Mhoni Vidente mezcla elementos espirituales con interpretaciones políticas: el llamado de Petro en Nueva York sería “un acto de arrogancia diplomática” que ha causado un conflicto directo con Washington y que abre una ventana de vulnerabilidad. Según la vidente, esa vulnerabilidad no solo es externa —con EE.UU.— sino interna: la pérdida de credibilidad, la fractura de alianzas políticas y la exposición mediática, todas señales que anticipan un ciclo de caídas para el presidente.

Este tipo de predicciones resulta polémico por su carácter simbólico y por el entrelazado entre espiritualidad y política. Sin embargo, lo que sí es claro es que la revocación de la visa de Petro marca un episodio relevante en sus relaciones exteriores y en su gobierno.

