La vida de Consuelo Cepeda durante los últimos meses no ha sido la más tranquila. Desde que anunció su renuncia de RCN el 9 de marzo del presente 2025, la reconocida comunicadora ha tenido momentos de frustración al no poder conseguir un nuevo empleo.

Sigue a PULZO en Discover

Pese a su edad, en la que muchos ya están pensionados y optan por quedarse en el retiro, Cepeda no ha querido quedarse quieta y, por el contrario, se mueve para encontrar un nuevo lugar en el que pueda desempeñarse y seguir demostrando sus cualidades. La situación la llevó a tal punto que, el pasado sábado 18 de octubre, subió a un bus de Transmilenio para ir a una feria del empleo que organiza la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá.

Desde el articulado, la recordada periodista grabó un video en el que contó que no ha sido fácil encontrar trabajo, por lo que optó por ir a una megaferia en la que podría encontrar una esperanza.

¿Quién es Consuelo Cepeda, exempleada de RCN que busca trabajo?

Cepeda es una presentadora y periodista colombiana, conocida como una de las vieja guardia en esta profesión del país. Tiene más de 30 años de experiencia y se le recuerda por su paso en noticieros como CM& o programas como ‘Todos somos Colombia’, en el que recorría los rincones más desolados del país y desde allí contaba historias de los territorios y sus habitantes.

Su paso más recordado se dio en RCN, canal al que entró en 2001 para tener su espacio como la defensora del televidente, exactamente en el programa ‘Tu tele’. Estuvo en el canal durante 24 años hasta que en marzo de 2025 sorprendió con su salida. Las razones que dio se centraron en que quería darle una oportunidad a las nuevas generaciones de periodistas colombianos para que brillaran y pudieran crecer.

Con ese motivo, se creyó que la comunicadora iba a gozar de su retiro. Sin embargo, ahora quiere insistir en seguir trabajando, aunque no esclareció si es por motivos económicos o simplemente quiere salir de una zona de comfort. “Voy temprano para ver si es posible conseguir trabajo a los 72 años”, sentenció Cepeda sobre su estrategia para hallar empleo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.