Un hombre de 70 años en Italia protagoniza uno de los engaños más sorprendentes de los últimos tiempos. El sujeto fingió ser ciego durante más de medio siglo para recibir subsidios estatales, acumulando más de 200.000 euros en los últimos años.

El caso, que salió a la luz gracias a una investigación periodística divulgada por medios italianos como Corriente Adriatico, causa asombro en redes sociales. El protagonista del escándalo, residente en Arzignano, provincia de Vicenza, logró vivir décadas sin levantar sospechas.

Según recogió El Tiempo, el implicado comenzó a recibir ayudas por discapacidad visual absoluta desde 1972 y continuó cobrándolas sin interrupciones, hasta que un cruce de datos entre instituciones despertó la alerta.

La investigación se inició cuando se observaron anomalías en los datos proporcionados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS), el Instituto Nacional de Seguros contra Accidentes (INAIL) y las bases de datos policiales, de acuerdo con el citado medio.

Hombre que se hizo pasar por ciego será llevado a juicio

Durante dos meses, las autoridades vigilaron al sospechoso y registraron videos que revelaron la verdad. En las grabaciones se le observa haciendo jardinería, yendo al mercado y pagando en efectivo sin ayuda alguna. Su desenvolvimiento natural dejó en evidencia la farsa que por décadas engañó al sistema.

Además, los informes también señalan que un detalle dentro de su vivienda es clave en el proceso. Se habría encontrado parte del dinero que obtuvo de manera fraudulenta del sistema de seguridad social.

Por esta razón enfrenta cargos y la Fiscalía lo llamaría a juicio en los próximos días por defraudar al Estado. Sin embargo, no se conoce la pena aproximada a la que podría enfrentarse.

