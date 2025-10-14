El sistema de transporte Transmilenio, uno de los principales medios de movilidad en Bogotá, volvió a ser escenario de un hecho inusual que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Esta vez, los pasajeros fueron testigos de lo que pareció ser un exorcismo improvisado dentro de uno de los articulados, sorprendiendo a los usuarios.

El episodio quedó registrado en un video que circula en distintas plataformas digitales, donde se observa a una pareja haciendo oraciones y gritos religiosos frente a varios jóvenes que viajaban en el bus.

En la grabación, el hombre, que sostenía una Biblia en la mano, se dirige a uno de los pasajeros mientras exclama:

“Grábame y llévale estas palabras a tu sacerdote, a tu satanás… dígale a satanás que ya no tiene salvación, hijo del diablo”.

A su lado, la mujer que lo acompañaba intervino invitando a los presentes a asistir a un centro religioso ubicado en el barrio 12 de Octubre, asegurando que allí podrían “sanar sus almas”.

Según algunos testigos, el singular episodio comenzó cuando la pareja observó el vestuario de los jóvenes que subieron al bus, lo que aparentemente motivó su reacción. Aunque la mayoría de los pasajeros prefirió mantenerse al margen, otros grabaron la escena, que no tardó en difundirse por redes sociales generando una oleada de comentarios.

Mientras algunos usuarios calificaron el acto como una conducta intimidante y fuera de lugar, otros lo vieron como una manifestación curiosa de fe, destacando la diversidad de comportamientos que se viven a diario en el transporte público bogotano.

Transmilenio transporta a más de dos millones de personas al día, convirtiéndose no solo en un sistema de movilidad, sino también en un espacio donde se cruzan múltiples realidades sociales.

Hechos como este demuestran cómo, más allá del tráfico y los horarios, los buses articulados se transforman en escenarios de situaciones que van desde lo insólito hasta lo viral.

Las autoridades de Transmilenio aún no se han pronunciado sobre el incidente, pero el video continúa circulando y generando debate entre quienes consideran que el sistema debe garantizar la tranquilidad y el respeto dentro de los buses.

