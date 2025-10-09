El futbolista togolés del Guangxi Pingguo, Samuel Asamoah, se rompió el cuello durante un partido del campeonato chino de segunda división al golpearse la cabeza contra un panel publicitario, anunció su club, que teme que quede discapacitado de por vida.

Las imágenes de la transmisión mostraorn a Asamoah intentando cubrir el balón con su cuerpo para dejarlo salir por la línea lateral, cuando un jugador del Chongqing Tonglianglong llegó a toda velocidad y lo empujó con el hombro contra una valla de publicidad situado a poca distancia.

Acá, el video de lo sucedido:

Dramma in #Cina : Samuel #Asamoah si rompe il collo dopo l’impatto con un cartellone, rischio paralisi pic.twitter.com/oRqDqnTFzm — Armando Areniello (@ArmandoAreniell) October 9, 2025

Como consecuencia del choque, ocurrido el pasado domingo, y luego de los exámenes médicos a los que se sometió al jugador africano, se le encontró que sufrió “una dislocación y fracturas de (diferentes) vértebras cervicales, así como un bloqueo vertebral”, acompañado de “una compresión nerviosa”, indicó el club chino en un comunicado al día siguiente del partido.

“Corre el riesgo de sufrir una paraplejia severa y se perderá todos los partidos restantes de la temporada. Su carrera también podría verse gravemente afectada”, precisó el equipo.

El futbolista fue operado este miércoles “con éxito” en un hospital de Nanning, indicó el club en un nuevo comunicado.

“Samuel Asamoah se encuentra recuperándose de la operación y su estado es estable”, añadió sin más detalles sobre la evolución posible de su condición.

Acá, una foto que lo muestra desde el hospital:

El jugador que lo empujó por la espalda fue sancionado con una tarjeta amarilla.

