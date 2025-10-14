Las ocurrencias en la capital colombiana no paran de sorprender, ya sea por cómicas, indignantes o insólitas. Tal es el caso de un hombre que trató de subir una carreta al bus de Transmilenio, pero le quitaron las ganas, ya que por el tamaño iba a incomodar a los usuarios, además iba a ser complicada que entrara por la puerta.

Sigue a PULZO en Discover

Hay ciudadanos que no contemplan que sus actos desequilibran todo un sistema e interrumpen el espacio y la integridad de otras personas. Un ejemplo de esto fue la pareja que casi coge de motel un articulado de este medio de transporte. Es por eso que el llamado es a tener más conciencia sobre cada acto que se decide hacer en este servicio sin pasar por encima de los demás.

En la publicación hecha en X se observa que, gracias a la presencia de un policía que se hizo en toda la puerta de la estación, fue imposible que el hombre pudiera subir su carreta a uno de los buses. De hecho, haberla metido en la estación ya puso a pensar a muchos sobre la forma en la que la ingresó, considerando que el espacio en los torniquetes (incluido el de ciudadanos con silla de ruedas) no es tan grande.

Lee También

(Vea también: En famoso centro comercial, drogaron y robaron a 9 menores de edad: fue extraño lo que pasó)

En el video se aprecia que el uniformado le habla y le da indicaciones al ciudadano que ingresó este elemento, mientras que los usuarios de este sistema solo pasan y observan este vehículo que suele ser usado para poner productos en las ventas informales de toda clase de productos.

“Solo se ve en Bogotá. Un día vi cómo subieron una nevera”, “dentro de poco suben un taxi”, “la pregunta no es si va a ingresar al bus, la pregunta es cómo ingreso a la estación“, “felicidades al policía. Debemos empezar a respetar el transporte público en Bogotá”, “la gente tiene huevo. No hay servicio que valga cuando la gente no sabe/no puede comportarse en comunidad” y “ese video es pura carreta”, son solo una parte de los comentarios hechos por los internautas en X.

¿Qué se puede entrar en Transmilenio?

El sistema Transmilenio busca garantizar una convivencia armónica y segura para todos sus usuarios, por lo que establece reglas claras sobre los objetos que se pueden ingresar. Específicamente, se permite la entrada de bicicletas plegables, un alivio para los ciclistas que buscan complementar sus trayectos multimodales. De igual forma, las mascotas de compañía son bienvenidas, siempre y cuando se sigan las normas de porte específicas que aseguran el bienestar animal y la tranquilidad de los demás pasajeros.

Adicionalmente, se permite el acceso con coches para bebés, facilitando la movilidad de los cuidadores. Estas disposiciones buscan equilibrar la necesidad de movilidad de los ciudadanos con el mantenimiento del orden y la seguridad dentro de los buses y estaciones.

Por otra parte, están prohibidos los objetos peligrosos, armas, sustancias tóxicas o inflamables que puedan poner en riesgo la integridad de los usuarios. Más allá de la seguridad, las restricciones también se extienden a elementos que impactan la movilidad, como las bicicletas no plegables y las maletas de gran tamaño.

* Pulzo.com se escribe con Z