Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra el momento en que una mujer descubre a su esposo bañándose con su presunta amante y reacciona de manera violenta, provocando indignación y debates sobre la infidelidad y la violencia doméstica.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Mujer encontró a su novio en motel con su nuera y mandó fotos al grupo de la familia)

El hecho ocurrió en la localidad de Milagro, en la provincia del Guayas, Ecuador, y rápidamente se difundió en diversas plataformas digitales, acumulando cientos de miles de reproducciones y comentarios de usuarios.

Las imágenes, registradas desde el interior de la vivienda, muestran el instante exacto en que la esposa ingresa al hogar y se da cuenta de la situación. Según se observa en el clip, la mujer pierde por completo la calma al descubrir a su marido con la joven en el baño. (Ver video)

Lee También

Armada con un palo de escoba, comienza a gritar insultos y obliga a la presunta amante a salir de la vivienda, en un episodio que refleja la mezcla de sorpresa, enojo y frustración que sentía en ese momento.

El video, aparentemente grabado por una amiga de la esposa que estaba presente, muestra la confrontación directa. La mujer agredida intenta cubrirse mientras recibe golpes con el palo de escoba, mientras la esposa vocifera insultos como:

“Eres pe… por meterte en mi casa. Hija de p…, concha de tu madre”. La joven, entre lágrimas, trata de escapar del lugar mientras la escena se desarrolla durante apenas unos minutos, suficientes para captar la atención de miles de internautas.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y variadas. Muchos usuarios expresaron solidaridad con la esposa, entendiendo su enojo como una reacción natural ante la traición: “Cualquiera reaccionaría así en su lugar”, señaló uno de los comentarios más compartidos.

Sin embargo, otros cuestionaron la violencia hacia la presunta amante y señalaron que la responsabilidad principal recaía en el esposo, criticando que la mujer atacara a otra mujer en lugar de confrontar al marido. “Y al marido lo perdona seguro”, comentó un internauta. Otro añadió: “Queremos ver el video del marido así también dándole palo”.

El caso se convirtió en tendencia no solo por la intensidad de la reacción, sino también por el debate que causó en torno a la infidelidad, la violencia doméstica y las respuestas emocionales en situaciones de traición. Aunque la grabación dura apenas unos minutos, el impacto del video ha provocado miles de comentarios, compartidos y discusiones sobre cómo deberían manejarse este tipo de situaciones.

Hasta el momento, no se han reportado denuncias oficiales ni intervenciones legales relacionadas con el incidente, pero el video ha servido como punto de partida para reflexionar sobre los límites de la reacción emocional frente a la traición y la importancia de no trasladar la violencia hacia terceros.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.