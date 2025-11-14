Lo que comenzó como un programa radial habitual para los nominados a ‘Mejor programa radial del Copihue de oro’, en Chile, se transformó en un momento de absoluta tensión y sorpresa, luego de que una auditora llamara para contar una historia de infidelidad que dejó a todos —locutores y oyentes— completamente desconcertados.

Sigue a PULZO en Discover

“Hola chicos, quiero mandar a la chucha a mi ex, quien me cagó con la esposa de mi hijo”, comenzó la mujer, sin rodeos. Durante su relato, explicó que sostuvo una relación de casi 17 años con el hombre, pero desde hace un tiempo empezó a sospechar por el constante uso del celular, los mensajes a deshoras y la actitud evasiva de su pareja.

(Lea también:[Video] Hombre siguió a su esposa y la pilló saliendo de un motel: su reacción es tendencia)

La mujer contó que, movida por la duda, decidió revisar su WhatsApp, al cual accedió de forma clandestina. Fue entonces cuando descubrió la verdad: “Me di cuenta de todo y los pillé en un motel”, aseguró.

Lee También

Según narró, al llegar al lugar se dirigió de inmediato a la habitación donde estaban los involucrados. Allí se encontró con una escena que describió como devastadora: su pareja con la esposa de su hijo. El personal del motel intervino para calmarla, pero ella decidió enfrentarlos.

“Me puse a los pies de la cama, los aplaudí y les dije que ya estaba bueno de mentiras”, añadió. También reveló que, al revisar más información, descubrió que la relación clandestina llevaba tres años, engañando tanto a ella como a su propio hijo.

La auditora afirmó que, tras la confirmación del engaño, envió fotografías del encuentro al grupo familiar, causando un gran revuelo. “Yo era la loca, pero cuando uno tiene una sospecha… si no hubiera buscado, no me hubiera dado cuenta”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Activa (@radioactivachile)

(Vea también: James Rodríguez, envuelto en escándalo amoroso en Argentina: dos famosas se pelearon por él)

Tras dejar al descubierto la infidelidad, regresó al departamento compartido y sacó las pertenencias de su ahora expareja, pese a las súplicas de este para no terminar la relación.

El impactante relato se volvió uno de los momentos más comentados del programa, dejando a la audiencia sorprendida por la crudeza y el nivel de traición involucrado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.