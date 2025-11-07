Una ciudadana identificada como Rossany Santana enfrenta una difícil situación económica luego de transferir por error 400.000 pesos a un número equivocado de Nequi, todo por un dígito mal escrito al momento de efectuar la transacción.

La mujer contó que el dinero estaba destinado al pago de los servicios públicos de su vivienda y de otras necesidades urgentes. Al notar el error, se comunicó con la persona que recibió la transferencia, pero se llevó una gran sorpresa.

De acuerdo con el testimonio divulgado en un video de redes sociales, otra mujer recibió el dinero, pero se negó a devolverlo con la excusa de que pensaba que se trataba de un fraude.

Pese a la insistencia y de varias soluciones que sugirió la afectada, no se dio una respuesta afirmativa y su interlocutora terminó bloqueando el chat, por lo que ella quedó con una intensa angustia por las obligaciones que no pudo pagar.

“Me comuniqué con ella, le dije que llamara a Nequi para que validara que no era una estafa. Que llamara al banco y confirmara la transferencia, le envié por WhatsApp la captura del movimiento, le envié la fotografía de mi cédula… y la señora me bloqueó”, indicó Santana en la grabación.

Ofrecieron ayuda a mujer que perdió $ 400.00 en transferencia de Nequi

Las reacciones de internautas no se hicieron esperar y la mayoría coincidió en que, en ese tipo de casos, que son muy comunes, es importante tener empatía y devolver el dinero.

Sin embargo, la cuenta Red Social, que difundió el caso, dejó los datos de Santana y aseguró que ella se encuentra en La Guajira. Frente a esto, algunos usuarios se ofrecieron a ayudarla luego de ver su sufrimiento.

Mientras Rossany espera una solución y confía en la solidaridad de la persona que recibió el dinero por equivocación, ciudadanos, incluso, aseguran que retener el dinero es un delito.

