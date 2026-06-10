Colombia avanza en uno de los procesos tecnológicos más importantes para la seguridad aérea de las últimas décadas: la modernización de su red de radares civiles. Se trata de un sistema clave para controlar el tráfico aéreo, detectar aeronaves en tiempo real y reducir riesgos de accidentes en el espacio aéreo nacional.

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La renovación hace parte de un proyecto liderado por la Aeronáutica Civil y desarrollado por la compañía tecnológica Indra Group, empresa que desde el año 2000 participa en distintos proyectos de gestión del tráfico aéreo en Colombia. El plan contempla la instalación y actualización de siete radares en diferentes regiones estratégicas del país.

Pero, ¿qué es exactamente un radar aéreo y por qué resulta tan importante para la seguridad de los vuelos?

Los radares son sistemas electrónicos que emiten ondas de radio para detectar objetos en movimiento en el aire. Cuando esas ondas chocan contra una aeronave, regresan al radar y permiten identificar la ubicación, velocidad, altitud y trayectoria del avión. Esta información llega a los controladores aéreos, quienes coordinan las rutas y mantienen una distancia segura entre aeronaves.

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En términos simples, los radares funcionan como “ojos electrónicos” que permiten observar el cielo incluso en condiciones de poca visibilidad, lluvia o durante la noche.

Uno de los avances más relevantes del proceso de modernización en Colombia es la incorporación de radares 3D. A diferencia de los sistemas tradicionales, estos equipos no solo identifican la posición horizontal de una aeronave, sino también su altura exacta, lo que mejora considerablemente la precisión del monitoreo aéreo.

El país ya activó su primer radar 3D civil en Cali, considerado un hito para la infraestructura aeronáutica nacional. Además, recientemente se inauguró otro moderno sistema en Carepa, Antioquia, para fortalecer la cobertura aérea en la región de Urabá.

La modernización también incluye estaciones en Leticia, Bogotá, Cerro Maco, Tubará y Mitú. Según el cronograma técnico, los radares de Leticia, Cali y Carepa ya fueron entregados y están operando. El sistema correspondiente al área metropolitana de Bogotá, conocido como TMA Bogotá, se encuentra en renovación y tendría entrega prevista para julio de 2026.

La instalación de estos equipos no solo mejora la seguridad operacional. También fortalece la soberanía aérea del país en zonas fronterizas y regiones apartadas donde históricamente existían limitaciones de cobertura.

En Leticia, por ejemplo, la puesta en marcha del radar 3D busca reforzar la vigilancia aérea en la frontera sur del país, una zona estratégica por su cercanía con Brasil y Perú. Allí, la tecnología permite monitorear con mayor precisión los vuelos comerciales y otras aeronaves que transitan sobre la Amazonía.

El proyecto corresponde exclusivamente a la renovación de radares civiles contratados por la Aerocivil y tiene como propósito fortalecer la seguridad y eficiencia del tráfico aéreo colombiano.

La compañía encargada aclaró además que no participa en la operación diaria de los aeropuertos ni en las decisiones de control aéreo, funciones que continúan bajo responsabilidad de las autoridades aeronáuticas del país.

A nivel internacional, la compañía ha desplegado tecnología de gestión aérea en más de 6.000 instalaciones distribuidas en más de 180 países. Sus sistemas están presentes en más de 300 centros de control y 325 torres de control alrededor del mundo.

Expertos del sector señalan que este tipo de modernización resulta fundamental ante el crecimiento constante del tráfico aéreo en Colombia. Cada año aumenta el número de vuelos nacionales e internacionales, lo que exige sistemas más precisos y modernos para garantizar operaciones seguras.

Además de prevenir accidentes, los radares permiten optimizar rutas, reducir tiempos de espera y mejorar la eficiencia del combustible utilizado por las aeronaves. Todo esto impacta directamente la experiencia de pasajeros y aerolíneas.

Con la renovación tecnológica en marcha, Colombia busca fortalecer la vigilancia de sus cielos y actualizar una infraestructura considerada esencial para la conectividad y la seguridad del país.

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