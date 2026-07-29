La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los temas más debatidos en el mundo tecnológico, y una de las voces más influyentes en esa conversación es la de Mark Zuckerberg, CEO de Meta.

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El empresario ha compartido en varias ocasiones su visión sobre el futuro de esta tecnología, destacando tanto su enorme potencial como los riesgos que implica si su desarrollo queda concentrado en pocas manos.

En distintas intervenciones públicas y entrevistas recogidas por medios como Financial Times, Zuckerberg ha insistido en que la inteligencia artificial será una de las herramientas más transformadoras de las próximas décadas. Según su postura, esta tecnología permitirá automatizar tareas complejas, mejorar la productividad y abrir nuevas posibilidades en campos como la educación, la salud y la creación de contenido digital.

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El fundador de Meta también ha vinculado el desarrollo de la IA con el avance del metaverso, uno de los proyectos más ambiciosos de su compañía. En ese sentido, considera que los sistemas de inteligencia artificial serán clave para construir entornos virtuales más avanzados, interactivos y personalizados para los usuarios.

Sin embargo, más allá del optimismo, Zuckerberg ha hecho una advertencia que ha generado amplio debate: el riesgo de que el poder de la inteligencia artificial se concentre en unas pocas empresas o gobiernos.

De acuerdo con lo reportado por Financial Times, el empresario ha señalado que si solo un grupo reducido de compañías controla los modelos más avanzados, podría generarse un desequilibrio significativo en términos de poder económico, tecnológico e incluso político.

Mark Zuckerberg has said the US administration should not block Chinese models to gain an edge in the AI arms race and warned against 'regulatory capture' by American frontier labs that could throttle domestic competition https://t.co/KoPZ1QUvRL pic.twitter.com/1pUFzjHU5C — Financial Times (@FT) July 29, 2026

Esa preocupación ha llevado a Meta a tomar una postura particular dentro de la industria. A diferencia de otras grandes tecnológicas, la compañía ha apostado por impulsar modelos de inteligencia artificial con un enfoque más abierto.

Un ejemplo de ello es el desarrollo de la familia de modelos LLaMA, que ha sido compartida con la comunidad investigadora y desarrolladores bajo ciertas condiciones, con el objetivo de fomentar la innovación y evitar monopolios.

Según explicó Zuckerberg en declaraciones citadas por el mismo medio, un ecosistema más abierto permite que más actores participen en el desarrollo de la tecnología, lo que no solo acelera los avances, sino que también reduce el riesgo de que una sola entidad tenga control absoluto sobre herramientas tan poderosas.

No obstante, esta postura también ha sido objeto de críticas. Algunos expertos advierten que abrir el acceso a modelos avanzados de inteligencia artificial podría facilitar su uso indebido si no existen suficientes controles.

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