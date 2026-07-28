La llegada del 5G a Colombia ha despertado muchas dudas entre los usuarios de telefonía móvil, especialmente porque en la práctica muchas personas no tienen claro qué diferencia hay frente al 4G ni en qué momento vale la pena usar cada red. Aunque ambas tecnologías permiten conectarse a internet desde el celular, sus capacidades son distintas y responden a necesidades diferentes.

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El 4G, también conocido como LTE, ha sido durante años el estándar de conexión móvil en la mayoría de países. Esta red ofrece velocidades que, en condiciones normales, pueden ir desde los 10 hasta los 100 megabits por segundo, lo que resulta suficiente para actividades cotidianas como navegar por redes sociales, ver videos en alta definición, hacer videollamadas o usar aplicaciones de mensajería.

Una de las grandes ventajas del 4G es su cobertura. Al llevar más tiempo desplegado, llega a más zonas, incluyendo áreas rurales o lugares donde la infraestructura tecnológica es más limitada. Además, suele tener un consumo de batería más estable en los dispositivos móviles.

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Por su parte, el 5G representa una evolución significativa en la conectividad. Esta tecnología puede alcanzar velocidades que superan el gigabit por segundo en condiciones ideales, lo que significa descargas mucho más rápidas y una experiencia más fluida en aplicaciones exigentes. Pero más allá de la velocidad, uno de los cambios más importantes es la latencia, es decir, el tiempo que tarda la red en responder.

Mientras que en 4G la latencia puede estar entre 30 y 50 milisegundos, en 5G puede bajar a menos de 10 milisegundos. Esta mejora permite, por ejemplo, jugar en línea sin retrasos perceptibles, utilizar aplicaciones de realidad virtual o aumentada, o incluso soportar tecnologías como los vehículos conectados y automatizados.

Otra ventaja del 5G es su capacidad para soportar una mayor cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo sin perder calidad. Esto resulta clave en ciudades con alta densidad de población o en eventos masivos donde muchas personas usan internet simultáneamente.

Sin embargo, el 5G también tiene limitaciones. Su cobertura aún es más reducida en comparación con el 4G y depende de infraestructura más avanzada, por lo que su disponibilidad varía según la ciudad y el operador. Además, en algunos casos puede implicar un mayor consumo de batería en los dispositivos.

En la práctica, elegir entre 4G y 5G depende del uso que se le dé al celular. El 4G sigue siendo suficiente para la mayoría de tareas diarias, especialmente si no se requiere alta velocidad o si el usuario se encuentra en zonas donde el 5G no tiene buena señal.

El 5G, en cambio, es recomendable cuando se necesita el máximo rendimiento: descargar archivos pesados en poco tiempo, ver contenido en 4K o 8K, jugar en línea sin interrupciones o trabajar con aplicaciones que requieren respuesta inmediata.

En conclusión, más que una sustitución inmediata, el 5G complementa al 4G. Ambas redes convivirán durante varios años, y su uso dependerá principalmente de la cobertura disponible y de las necesidades específicas de cada usuario.

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