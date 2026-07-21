La marca tecnológica OPPO anunció que el próximo 28 de julio presentará oficialmente en Colombia la nueva serie Reno16 5G y el OPPO Bubble, un dispositivo cuya llegada al país había sido objeto de rumores durante las últimas semanas.

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El lanzamiento se hará durante el Reno Universe Festival, un evento con el que la compañía busca cambiar el formato tradicional de presentación de productos al combinar tecnología, música en vivo, gastronomía y experiencias interactivas para los asistentes.

El Reno16 5G será uno de los protagonistas del evento

Según informó OPPO, la nueva familia Reno16 5G está orientada a usuarios que crean contenido para redes sociales y requieren herramientas de fotografía y video con alto rendimiento en diferentes condiciones de iluminación y movimiento.

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Durante el festival, los asistentes podrán probar las capacidades de los dispositivos en zonas diseñadas para evaluar su desempeño en escenarios reales, especialmente en la captura de imágenes y videos.

“Nuestro objetivo es que la tecnología actúe como un puente para capturar los momentos de los colombianos. Con el Reno Universe Festival buscamos inspirar a nuestros usuarios conectando genuinamente con sus pasiones”, afirmó Juan Maldonado, PR Manager de OPPO Colombia.

OPPO también confirmó la llegada del Bubble

Además de la serie Reno16, la compañía confirmó que el OPPO Bubble llegará oficialmente al mercado colombiano de manera simultánea.

Aunque la marca no reveló todavía las características completas del dispositivo, indicó que todos los detalles serán presentados durante el evento del 28 de julio.

OPPO informó que durante el Reno Universe Festival también dará a conocer el precio de los nuevos dispositivos, los canales de distribución autorizados y el cartel de artistas que participará en la jornada.

Con este lanzamiento, la empresa busca fortalecer su presencia en el mercado colombiano de teléfonos inteligentes y dispositivos tecnológicos, apostando por un formato que mezcla entretenimiento, experiencias inmersivas y demostraciones de producto.

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