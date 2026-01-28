WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada del mundo, se prepara para uno de los cambios más drásticos desde su creación. Meta, la compañía matriz liderada por Mark Zuckerberg, avanza en un nuevo modelo que incluiría una suscripción mensual de 4 euros para que los usuarios puedan acceder a estados e información de canales sin publicidad.

La medida marcaría el fin del modelo completamente gratuito que ha caracterizado a WhatsApp desde su lanzamiento en 2009 y abriría la puerta a una estrategia de monetización más agresiva, apoyada en la enorme base global de usuarios de la plataforma.

¿Cómo funcionaría el nuevo modelo de WhatsApp?

De acuerdo con la información conocida, WhatsApp ofrecería dos versiones de la aplicación:

Una gratuita, que incluiría anuncios publicitarios en los estados y los canales.

Otra de pago, con un costo aproximado de 4 euros al mes, que permitiría disfrutar de estos contenidos sin interrupciones comerciales.

Meta ha aclarado que, al menos por ahora, los chats privados no incluirán publicidad, una de las mayores preocupaciones de los usuarios.

Indicios en la versión beta de WhatsApp

Las primeras señales de este cambio fueron detectadas en el código de la versión beta 2.26.3.9 de WhatsApp para Android, donde desarrolladores encontraron referencias a dos variantes de la aplicación: una con anuncios y otra libre de ellos.

Este hallazgo reforzó las sospechas de que Meta ya está preparando el terreno para lanzar una suscripción oficial, aunque todavía no hay una fecha confirmada para su implementación global.

WhatsApp fue adquirida por Meta en 2014 y, durante más de once años, se mantuvo fiel a la promesa de ser una plataforma gratuita. Sin embargo, con una base estimada de más de 3.300 millones de usuarios activos en 2025, la aplicación se ha convertido en una pieza clave del ecosistema digital de Zuckerberg.

En los últimos meses, algunos usuarios ya habían reportado la aparición esporádica de anuncios, especialmente en los canales, lo que confirmó que el modelo de monetización ya estaba en marcha.

Cuando WhatsApp llegó al mercado, transformó la forma de comunicarse al permitir mensajes gratuitos, reemplazando los costosos SMS. Con el tiempo, incorporó llamadas, videollamadas, envío de fotos, videos, audios y más recientemente herramientas como Meta AI.

Ahora, el anuncio de una suscripción de pago para evitar publicidad representa uno de los mayores cambios en su historia, y podría redefinir la relación de los usuarios con una app que hasta hoy había sido sinónimo de gratuidad.

El anuncio ha generado debate entre quienes consideran justo pagar por una experiencia sin anuncios y quienes creen que WhatsApp debería seguir siendo completamente gratuita. Mientras tanto, Meta apuesta a que una parte significativa de los usuarios estará dispuesta a pagar por mantener una experiencia más limpia.

Por ahora, solo queda esperar el anuncio oficial y conocer cuándo y en qué países comenzará a aplicarse este nuevo modelo.

