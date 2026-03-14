La inteligencia artificial sigue expandiéndose en las aplicaciones más utilizadas del mundo y ahora llegó a uno de los servicios más populares de navegación.

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La compañía Google anunció una importante actualización para Google Maps que incluye una nueva herramienta llamada “Ask Maps”, una función basada en inteligencia artificial que permite hacer preguntas directamente al mapa y recibir respuestas personalizadas.

Este cambio forma parte de la integración del sistema de IA Gemini, el modelo desarrollado por Google para comprender lenguaje natural y ofrecer respuestas más contextualizadas. Con esta novedad, la aplicación busca pasar de ser solo un GPS a convertirse en un asistente que ayude a planificar actividades, viajes y recorridos de forma conversacional.

¿Qué es “Ask Maps” y para qué sirve?

La función Ask Maps permite que los usuarios hagan preguntas complejas dentro de la aplicación utilizando lenguaje natural, como si estuvieran hablando con un asistente virtual. En lugar de escribir búsquedas simples, ahora se pueden formular consultas más detalladas sobre lugares, rutas o actividades.

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Por ejemplo, un usuario podría preguntar cosas como:

Dónde encontrar un café tranquilo para trabajar con wifi,

Qué restaurantes bien valorados hay cerca,

Dónde cargar el celular sin tener que hacer una larga fila.

La inteligencia artificial analiza la consulta y utiliza la enorme base de datos de Google Maps para ofrecer recomendaciones y sugerencias en tiempo real. Esta base incluye información de más de 300 millones de lugares y cientos de millones de reseñas y aportes de usuarios que se han acumulado en la plataforma durante años.

Según explicó Google, la herramienta no solo muestra resultados en el mapa, sino que también puede ofrecer explicaciones, recomendaciones y sugerencias basadas en la información disponible en la aplicación.

Cómo funciona la nueva herramienta dentro de Google Maps

La función aparece como un nuevo botón o pestaña dentro de la aplicación, generalmente ubicado cerca de la barra de búsqueda. Al presionarlo, se abre una interfaz similar a un chat en la que el usuario puede escribir o dictar preguntas.

A partir de allí, la inteligencia artificial interpreta la intención de la consulta y entrega resultados relacionados en el mapa. Esto permite, por ejemplo:

Encontrar lugares específicos con determinadas características,

Planear rutas con paradas recomendadas,

Descubrir actividades o sitios interesantes en una ciudad,

Recibir sugerencias personalizadas según las preferencias del usuario.

En algunos casos, la herramienta también puede facilitar acciones como reservar restaurantes o compartir ubicaciones directamente desde la conversación dentro de la aplicación.

Cuándo se estrenó “Ask Maps”

La función fue presentada como parte de una de las mayores actualizaciones de Google Maps en más de una década, según la propia compañía.

El despliegue comenzó en 2026, inicialmente para usuarios de teléfonos móviles en Estados Unidos e India, tanto en dispositivos Android como iPhone. La compañía confirmó que la función se irá expandiendo progresivamente a más países y plataformas en los próximos meses.

Más cambios en Google Maps con la llegada de Gemini

La llegada de Ask Maps no es la única novedad. Google también presentó un rediseño de la experiencia de navegación llamado “Immersive Navigation”, que busca hacer más visual y clara la forma de seguir una ruta.

Esta nueva experiencia incluye:

Mapas más detallados en 3D,

Información más clara sobre carriles y señales de tránsito,

Rutas alternativas explicadas con mayor detalle,

Indicaciones visuales sobre estacionamiento y la llegada al destino.

La integración de Gemini también reemplazará progresivamente al antiguo asistente de voz dentro de la aplicación, lo que permitirá realizar más tareas mediante comandos conversacionales.

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