La portabilidad numérica es un derecho que tienen los usuarios de telefonía móvil en Colombia para cambiar de operador sin perder su número de celular. Esta opción aplica tanto para líneas prepago como pospago y permite que las personas puedan contratar servicios con otra compañía sin necesidad de modificar el número que han usado durante años.

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Gracias a esta alternativa, los usuarios pueden comparar ofertas y elegir el operador que mejor se ajuste a sus necesidades en cuanto a tarifas, cobertura o beneficios. De esta forma, la portabilidad facilita que los clientes se cambien de compañía de manera sencilla, manteniendo su número y evitando inconvenientes con contactos personales o laborales.

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En el país, este derecho está garantizado desde el 29 de junio de 2011 por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La entidad establece que cualquier persona puede terminar su contrato con un operador móvil y trasladar su línea a otra empresa, conservando el mismo número de teléfono.

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Según el MinTIC, el proceso puede hacerse en cualquier momento y no exige trámites complejos ni avisos previos como cartas o comunicaciones formales. Además, el costo del proceso lo fija cada empresa de telecomunicaciones, pero este no puede superar los gastos administrativos y operativos asociados al cambio de operador.

¿Cómo cambiar de operador sin perder mi número?

Para hacer el cambio de operador y mantener el mismo número, primero se debe elegir la nueva compañía de telefonía y solicitar allí la portabilidad. El nuevo operador será el encargado de iniciar el proceso y pedir algunos datos del titular de la línea. En la mayoría de casos, la solicitud se puede hacer en línea, en tiendas físicas o por medio de asesores comerciales.

Luego, el usuario debe confirmar la solicitud con un código de verificación que llega por mensaje de texto al celular. Este paso sirve para validar que quien pide el cambio es realmente el dueño de la línea. Después de esta confirmación, el operador inicia el traslado del número al nuevo servicio.

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Finalmente, el cambio suele hacerse en un plazo aproximado de un día hábil. Durante ese tiempo puede haber una breve interrupción del servicio mientras se completa la migración. Una vez finalizado el proceso, el usuario podrá usar su mismo número con la nueva compañía y el plan que haya elegido, sin perder sus contactos ni la línea que ha usado durante años.

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