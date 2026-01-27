Un grupo internacional de usuarios presentó este domingo una demanda contra Meta Platforms, Inc., la empresa matriz de WhatsApp, en un tribunal federal de Estados Unidos, con sede en San Francisco, California.

En su demanda, recogida por Bloomberg, los acusadores sostienen que la compañía ha hecho afirmaciones falsas y engañosas sobre la privacidad y seguridad de los mensajes en la popular aplicación de mensajería, desafiando uno de los principios más sólidos que ha defendido la plataforma desde su adquisición: el cifrado de extremo a extremo.

La demanda, cuyas causas fundamentales no se han hecho públicas del todo debido a la reserva del proceso, acusa a Meta y a los máximos responsables de la empresa de defraudar a miles de millones de usuarios en todo el mundo al asegurar que los mensajes enviados a través de WhatsApp son completamente privados y seguros.

Según los demandantes, Meta y WhatsApp “almacenan, analizan y pueden acceder a prácticamente todas las comunicaciones supuestamente ‘privadas’ de los usuarios”, contradiciendo directamente la promesa de privacidad que la empresa ha promovido durante años.

¿Qué dice WhatsApp sobre mensajes privados?

WhatsApp ha construido su reputación global sobre una característica que, según la empresa, está activada por defecto en todos los chats: el cifrado de extremo a extremo.

Este tipo de cifrado significa, según la versión oficial de Meta, que solo los remitentes y destinatarios de un mensaje pueden leer su contenido, y ni siquiera la propia empresa tiene acceso a ese contenido.

En la denuncia, los usuarios demandantes afirman que esta afirmación no se corresponde con la realidad de la gestión de datos. Al referirse a comunicaciones que deberían ser “privadas”, los documentos del caso señalan que WhatsApp y Meta, en la práctica, presuntamente almacenan y pueden abrir y revisar el contenido de conversaciones, lo que para los demandantes constituye una violación a los derechos de privacidad básicos de los usuarios, citó Bloomberg.

La demanda incluye a un grupo de demandantes procedentes de diversos países, incluidos Australia, Brasil, India, México y Sudáfrica, lo que resalta el alcance global de la controversia y de la base de usuarios de la aplicación.

Además, los demandantes citan a presuntos informantes internos que habrían aportado evidencia sobre estas prácticas, aunque los documentos presentados hasta ahora no detallan la identidad o rol específico de estas fuentes ni los métodos exactos por los cuales se habría accedido a los chats.

¿Qué responde Meta ante la denuncia?

Ante las acusaciones, Meta ha respondido con una declaración firme a través de sus voceros. En un correo electrónico citado tanto en la demanda como en reportes de medios, Andy Stone, portavoz de la empresa, calificó las acusaciones como “frívolas” y la demanda como una “obra de ficción”.

“La afirmación de que los mensajes de WhatsApp no están cifrados es categóricamente falsa y absurda”, escribió Stone, recordando que la compañía ha utilizado el cifrado de extremo a extremo con el protocolo durante más de una década, señaló el mismo medio.

Con ello, Meta reafirma que no puede leer los mensajes privados de los usuarios ni tampoco almacenarlos de manera que sean accesibles por sus empleados o ejecutivos.

Además, Meta ha advertido que buscará sanciones contra los abogados de los demandantes, indicando que la empresa considera la presentación de esta demanda como un abuso del sistema judicial y sin mérito legal válido.

Aunque la demanda aún está en etapas tempranas, los abogados de los demandantes han solicitado al tribunal que se certifique la acción como una demanda colectiva, lo que permitiría a millones de usuarios de WhatsApp participar en la acción legal.

La certificación como demanda colectiva podría llevar a años de litigio y, de prosperar en algunos de sus puntos, podría desencadenar un escrutinio regulatorio más amplio en materia de privacidad, no solo en Estados Unidos, sino también en otras regiones donde las leyes de protección de datos son estrictas.

