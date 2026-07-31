Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es fundamental para planificar las actividades diarias y salvaguardar la seguridad de la población. Se trata de una predicción elaborada a partir de un extenso proceso técnico y matemático que interpreta el comportamiento del sistema climático. Lejos de ser simple conjetura, la meteorología moderna se apoya en el análisis de millones de datos recolectados a escala mundial, lo que permite anticipar cómo evolucionarán la temperatura, la humedad, la lluvia y otros factores en una región específica.

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La elaboración de estos pronósticos comienza con la observación constante y global del estado del tiempo. Grandes volúmenes de información, como temperatura, presión atmosférica, nivel de humedad y dirección del viento, son recolectados simultáneamente en distintos puntos del planeta, según el proceso explicado en el artículo original. La fuente de estos datos es diversa: estaciones meteorológicas en la superficie terrestre, boyas ubicadas en los océanos, aviones comerciales en pleno vuelo y globos sonda que ascienden hasta la estratosfera aportan información esencial. Además, los satélites meteorológicos, que orbitan la Tierra, proporcionan imágenes continuas de los sistemas de nubes y ayudan a vigilar la aparición y evolución de fenómenos climáticos. Los radares ubicados en la superficie ayudan a identificar y seguir la trayectoria de las precipitaciones, completando así un panorama detallado de la atmósfera.

Una vez reunida toda la información, esta es enviada a centros internacionales equipados con supercomputadoras de alta capacidad. Estas máquinas ejecutan modelos numéricos de predicción, es decir, programas informáticos que aplican las leyes de la física y la termodinámica para simular la evolución futura de la atmósfera. Al dividir el espacio atmosférico en una serie de cuadros tridimensionales, los modelos calculan minuto a minuto cómo se desplazarán y transformarán las masas de aire, permitiendo emitir pronósticos ajustados a cada territorio.

Este método se aplica para obtener el estado del clima en ciudades específicas, como Cali. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en la jornada de este viernes se espera un cielo parcialmente nublado y condiciones de tiempo mayormente seco durante el día, junto a estabilidad atmosférica en la noche. Según la entidad, estas condiciones están asociadas a la influencia de sistemas de alta presión y subsidencia en niveles medios de la atmósfera, lo cual reduce la posibilidad de lluvias importantes tanto este viernes como al día siguiente en la región andina.

¿Cómo se elaboran los pronósticos del clima con tecnología científica?

Los pronósticos del clima son producto del análisis de datos recolectados por distintas fuentes, como satélites, estaciones terrestres y boyas oceánicas. Esta información es procesada mediante complejos modelos numéricos que aplican leyes físicas, permitiendo simular a futuro el comportamiento de la atmósfera y así prever cómo cambiará el tiempo en una zona determinada.

¿Qué significa ‘subsidencia’ en los reportes del tiempo?

El término ‘subsidencia’ se refiere al movimiento descendente del aire en la atmósfera. Cuando ocurre subsidencia, el aire baja y tiende a secarse, generando condiciones más estables que dificultan la formación de nubes y lluvias, lo que se traduce en tiempo seco y cielos parcialmente nublados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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