Por: Social Geek

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El enfrentamiento entre el gobierno ruso y plataformas digitales independientes suma un nuevo episodio con la inclusión de Pavel Dúrov, fundador y director ejecutivo de Telegram, en la lista internacional de personas buscadas del Kremlin. Según el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), esta decisión se origina en la acusación formal contra Dúrov de facilitar actividades terroristas a través de su empresa, una de las aplicaciones de mensajería encriptada más populares del mundo, con cerca de 1.000 millones de usuarios y relevancia tanto en Rusia como en Ucrania.

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De acuerdo con lo comunicado por el FSB y medios estatales rusos, la acusación principal cae bajo el artículo 205.1 del Código Penal ruso, que castiga la complicidad con actividades terroristas y contempla penas de hasta cadena perpetua. Las autoridades rusas aseguran que Telegram, bajo la dirección de Dúrov, se ha negado sistemáticamente a remover canales, chats y bots utilizados por servicios de inteligencia ucranianos y organizaciones extremistas. Afirman que estas herramientas tecnológicas han servido para coordinar sabotajes y terrorismo dentro de la Federación Rusa, planear asesinatos en masa, diseñar operaciones de fraude cibernético y reclutar a ciudadanos, en particular jóvenes, para atacar infraestructuras críticas.

El caso del bot Leo Match ilustra la gravedad de las acusaciones rusas. El FSB sostiene que operativos ucranianos, haciéndose pasar por mujeres jóvenes a través de este sistema de citas dentro de Telegram, han contactado y chantajeado a jóvenes rusos, invitándolos a participar en acciones de sabotaje e incendios. Moscú afirma que, desde julio de 2025, al menos 46 jóvenes, de entre 12 y 22 años, han sido detenidos y vinculados a delitos de sabotaje bajo órdenes recibidas por esa vía.

Pavel Dúrov, nacido en San Petersburgo y hoy residente en Dubái, ha respondido con firmeza a la persecución rusa. Desde un canal oficial en Telegram, el empresario ha manifestado con imágenes su rechazo a las exigencias del Kremlin. No es la primera vez que enfrenta al Estado ruso: en 2014, se exilió tras negarse a entregar datos de opositores ucranianos en VKontakte, la red social que fundó y que le valió apodos como el ‘Facebook ruso’. Además, Telegram fue bloqueada en Rusia durante dos años desde 2017 por la negativa a entregar las claves de cifrado.

El contexto es aún más complejo, ya que Telegram enfrenta procesos judiciales en Europa por presunta falta de moderación sobre contenido delictivo. Paralelamente, el gobierno ruso refuerza las restricciones a aplicaciones digitales extranjeras e impulsa en el mercado nacional a MAX, una alternativa local creada y controlada por el Estado. Expertos legales sugieren que, dado el carácter político de las acusaciones y la situación internacional de Dúrov —quien posee nacionalidades francesa y emiratí además de la rusa—, la extradición solicitada por Moscú difícilmente será aceptada por países occidentales o Emiratos Árabes Unidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Rusia acusa a Telegram y a su fundador Pavel Dúrov de facilitar terrorismo?

De acuerdo con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), la acusación surge de la negativa de Telegram a eliminar canales, chats y bots que supuestamente son empleados por servicios ucranianos y organizaciones extremistas para coordinar atentados, sabotajes y reclutamiento de jóvenes para atacar infraestructuras críticas en la Federación Rusa. Además, el caso del bot Leo Match es central en la acusación, pues las autoridades afirman que fue empleado para contactar y manipular a ciudadanos rusos con fines delictivos.

¿Qué significa la orden de arresto internacional contra Pavel Dúrov y cuáles son sus implicaciones legales?

La orden de arresto internacional implica que Rusia busca la colaboración de otros países para detener a Dúrov y extraditarlo. Sin embargo, expertos citados en medios rusos consideran poco probable que esta extradición ocurra, ya que las acusaciones son de naturaleza política y Dúrov posee múltiples nacionalidades, lo que dificulta la acción en tribunales internacionales. Además, el proceso legal en Europa por otros cargos añade complejidad al panorama judicial del fundador de Telegram.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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