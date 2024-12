Este lunes 23 de diciembre, el presidente de la compañía anunció que su plataforma de mensajería logró ganancias económicas por primera vez en la historia, con un volumen de negocios de más de mil millones de dólares.

Telegram is now profitable 🏆

📈 This year, the number of Telegram Premium subscribers tripled, exceeding 12 million. Our ad revenue also increased a few times. Telegram's total revenue in 2024 surpassed $1 billion, and we are closing the year with more than $500 million in cash…

— Pavel Durov (@durov) December 23, 2024