El mundo continúa a la espera de lo que pasará con el CEO de Telegram, Pável Dúrov, luego de que fuera detenido por las autoridades en Francia durante la noche del sábado 24 de agosto cuando pretendía salir en su jet privado desde un aeropuerto a las afueras de París.

Pável Dúrov, quien además tiene nacionalidad francesa y de Estados Unidos, fundó Telegram junto a su hermano Nikolái en el año 2013 como una alternativa a WhatsApp.

La aplicación se destacó rápidamente por sus innovadoras funciones, la posibilidad de usarse en diversos dispositivos y especialmente por su enfoque en la privacidad y la seguridad de sus usuarios. En la actualidad cuenta con más de 1.000 millones de usuarios activos.

La detención también ha generado críticas de personalidades como Elon Musk, quien ha calificado el arresto de Durov como un «atentado contra la libertad de expresión».

Musk además compartió una frase «predictiva» indicando: es 2030 en Europa y te ejecutan por dar ‘like’ a un meme, e incluso ha compartido diversos mensajes exigiendo la libertad del CEO de Telegram con el hashtag #FreePavel en X.

POV: It’s 2030 in Europe and you’re being executed for liking a meme https://t.co/OkZ6YS3u2P

— Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2024