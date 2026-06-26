Por: El Colombiano

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Cencosud anunció la adquisición del 100% de Makro Supermayorista en Colombia, una operación valorada en aproximadamente US $158 millones que fortalece su estrategia de crecimiento en la región y consolida su apuesta por el negocio mayorista o ‘Cash & Carry’.

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La compra fue hecha a través de su filial Cencosud Internacional SpA y será financiada en su totalidad con recursos propios, según informó la compañía.

El cierre de la transacción aún está sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones, entre ellas la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Con esta adquisición, Cencosud incorpora una red de 21 establecimientos distribuidos en 16 ciudades colombianas, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

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Makro acumula más de 25 años de operación en Colombia y se ha especializado en la venta al por mayor dirigida a clientes profesionales, comerciantes, restaurantes, hoteles y emprendedores, un segmento que la compañía chilena considera estratégico para continuar su expansión.

La integración permitirá a Cencosud sumar por primera vez el formato mayorista a su operación en Colombia, ampliando su cobertura comercial y fortaleciendo su presencia en uno de los mercados más importantes de la región.

La compañía explicó que la incorporación de Makro abre oportunidades para desarrollar sinergias operacionales, logísticas y comerciales, aprovechando la infraestructura y la experiencia de ambas empresas.

Además, considera que el segmento mayorista ofrece un importante potencial de crecimiento en Colombia, lo que permitirá ampliar la propuesta de valor para clientes profesionales y emprendedores.

“La compra de Makro representa una oportunidad para fortalecer nuestra operación en Colombia y ampliar nuestra propuesta para clientes que buscan soluciones mayoristas, con foco en servicio, surtido y competitividad”, afirmó Ramiro Ortiz, gerente país de Cencosud en Colombia.

La compra de Makro Colombia se suma a la estrategia de expansión regional que viene ejecutando Cencosud en el negocio mayorista.

La empresa recordó que en 2025 adquirió las operaciones de Makro en Argentina y que también opera Giga en Brasil, fortaleciendo su presencia en el formato ‘Cash & Carry’ en América Latina.

Con la incorporación de Makro Colombia, Cencosud continúa ampliando su plataforma regional de comercio mayorista y refuerza su posición en un segmento que gana relevancia por la creciente demanda de soluciones de abastecimiento para negocios, comerciantes y emprendedores.

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