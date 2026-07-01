Por: Mall y Retail

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Mall & Retail acaba de publicar el Mapa Nacional de Centros Comerciales 2026, un estudio que analiza el desempeño de los principales malls del país bajo la figura de propiedad horizontal, a partir de 60 indicadores relevantes. La industria cerró 2025 con ventas cercanas a $47,3 billones y un crecimiento del 3,5%, siendo Bogotá el principal motor, con $18,7 billones, equivalentes al 39,6% del total nacional.

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Uno de los indicadores clave para medir la potencia de un centro comercial en propiedad horizontal es su nivel de ingresos, compuesto por las cuotas de administración, los ingresos por parqueaderos y el alquiler de zonas comunes. Esta cifra permite comparar la capacidad de financiar operación, mantenimiento, marketing, renovación de espacios, seguridad, tecnología y experiencias para los visitantes.

Bajo esta perspectiva, El Tesoro, en Medellín, se consolidó como el centro comercial más importante del país, con ingresos por $64.098 millones, superando por segundo año consecutivo a Unicentro Bogotá. Su liderazgo no depende únicamente de la cifra, sino de una estrategia que convirtió al activo en un ecosistema urbano integral. Con la premisa de que “siempre pasa algo en El Tesoro”, durante 2025 desarrolló cinco eventos de temporada y ocho ferias propias, orientadas a generar tráfico, contenido relevante y valor para las marcas.

El Tesoro fortaleció su vocación como destino de ciudad. Sunset Boulevard recibió cerca de 215.000 visitantes; el Teatro El Tesoro realizó 36 eventos, 64 funciones, más de 44.000 asistentes y cerca del 90% de venta de boletería en sus eventos propios; y el Centro de Eventos El Tesoro consolidó su papel empresarial y académico con 118 eventos y más de 62.000 asistentes. La mezcla de comercio, cultura y entretenimiento explica por qué este activo sigue marcando la pauta nacional.

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El segundo lugar lo ocupó Unicentro Bogotá, con ingresos por $63.187 millones y un crecimiento del 12%. El resultado confirma la fortaleza de un activo que, después de varias décadas de operación, mantiene una enorme capacidad de convocatoria y una relación emocional muy fuerte con sus visitantes. Su estrategia se enfocó en generar tráfico de calidad, fortalecer su posicionamiento como destino urbano y consolidar relaciones sostenibles con marcas, comunidad y clientes.

El tercer lugar fue para Santafé Bogotá, con ingresos por $55.570 millones y un crecimiento del 10,8%. Su desempeño refleja una estrategia de expansión, renovación y fortalecimiento del destino. La remodelación de Plaza Ecuador, la apertura de Santafé Underground y la llegada de más de 60 nuevas marcas, entre ellas Home Sentry, muestran una administración enfocada en mejorar la experiencia del visitante, ampliar la oferta comercial y sostener la competitividad de uno de los activos de mayor escala del país. Santafé Bogotá confirma que los grandes formatos siguen teniendo espacio para crecer cuando actualizan su propuesta.

La cuarta posición correspondió a Unicentro Cali, con ingresos por $54.418 millones. Su ubicación en el ranking confirma la fortaleza de Cali dentro de la industria nacional y la capacidad del activo para sostener una operación de alta relevancia regional. Durante 2025, su gestión estuvo orientada a la creación de valor por metro cuadrado, la optimización de la ocupación comercial, la atracción y retención de marcas estratégicas y la dinamización de espacios con alto potencial de generación de ingresos.

Unicentro Cali avanzó además en estrategias de optimización de rentas, fidelización del tráfico y reposicionamiento comercial. Su apuesta por integrar experiencias, bienestar, gastronomía, entretenimiento y servicios complementarios muestra una visión de mediano y largo plazo, enfocada no solo en preservar el valor patrimonial del inmueble, sino en potenciar su valorización y sostenibilidad dentro del mercado inmobiliario comercial.

El quinto lugar fue para el Centro Comercial Andino, con ingresos por $50.800 millones y el mayor crecimiento del grupo líder, con una variación del 54,5%. Este resultado está asociado a una apuesta decidida por la modernización, respaldada por una inversión cercana a $50.000 millones. La renovación de sus espacios, la transformación de su oferta gastronómica y el desarrollo de iniciativas como la Calle de la Cultura evidencian una estrategia orientada a consolidar una experiencia diferencial en el segmento premium.

Andino demuestra que la sofisticación también puede ser una fuente de crecimiento en propiedad horizontal. En su caso, el retail se integra con diseño, cultura, hospitalidad y gastronomía, construyendo una propuesta de valor que va más allá de la compra. Su desempeño muestra cómo la inversión en infraestructura y experiencia puede traducirse en mayores ingresos y en una posición más sólida dentro del mercado.

Del sexto al décimo lugar aparecen otros activos de gran relevancia nacional. Santafé Medellín se ubicó en el sexto puesto, consolidando la fortaleza de la marca Santafé en uno de los mercados más competitivos del país y reafirmando su papel como uno de los grandes referentes comerciales de Medellín. Chipichape Cali ocupó la séptima posición, confirmando el peso de la capital del Valle dentro de la industria de centros comerciales. Centro Mayor fue octavo, soportado en su escala, accesibilidad y alto volumen de visitantes. Plaza de las Américas se ubicó en el noveno lugar, apalancado en entretenimiento, expansión y fidelización. Titán Plaza cerró el top 10, destacándose por su liderazgo en tráfico, construcción de marca y activaciones de alto impacto.

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En conjunto, los 10 centros comerciales más potentes en propiedad horizontal sumaron ingresos por $485.935 millones, de los cuales los cinco primeros concentraron $288.073 millones. La lectura es clara: el liderazgo ya no depende únicamente del tamaño físico del activo, sino de la capacidad de gestionar ingresos recurrentes, renovar la experiencia, atraer marcas estratégicas y convertir las zonas comunes en plataformas de valor.

Para Leopoldo Vargas Brand CEO de Mall & Retail, “El desempeño de 2025 confirma que los centros comerciales más fuertes del país están dejando de ser simples contenedores de locales para convertirse en ecosistemas urbanos, culturales, gastronómicos y de entretenimiento. En un entorno donde parte del consumo ha estado impulsado por el endeudamiento de los hogares, el reto será sostener el crecimiento con disciplina operativa, inversión inteligente, innovación comercial y una conexión más profunda con el consumidor”.

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