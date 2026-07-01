La EPS Savia Salud inició una nueva etapa luego de que sus accionistas retomaran oficialmente el control de la entidad, después de casi tres años de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

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Esa medida se produce después de un fallo judicial que ordenó devolver la administración de la EPS a sus propietarios originales: la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama. El proceso de empalme concluyó en los últimos días y permitió que los socios retomaran las decisiones administrativas.

Según informó El Tiempo, como primera decisión la EPS designó una nueva junta directiva durante la primera reunión de la asamblea de accionistas y se nombró al nuevo encargado de la entidad.

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En ese sentido, se eligió a Carlos Mauricio Martínez Flórez, odontólogo de la Universidad de Antioquia, como nuevo gerente. De la misma manera, entre los directivos fueron nombrados Jhon Jairo Botello Jaimes y Carlos Alberto Saavedra Rueda, en representación de Medellín.

Además, se nombró a Eugenio Prieto Soto y Luis Fernando Begué Trujillo de parte de la Gobernación de Antioquia, mientras que por Comfama ingresan Luis Alberto Botero Gutiérrez y Juan Diego Granados Sánchez.

Savia Salud EPS retomó su esquema de gobierno corporativo tras la designación de una nueva Junta Directiva y el nombramiento de Carlos Mauricio Martínez Flórez como gerente, luego del proceso de empalme ordenado por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Los accionistas… pic.twitter.com/3sjQrOX4I0 — Teleantioquia (@Teleantioquia) June 30, 2026

Investigan presunto detrimento patrimonial de Savia Salud

Uno de los puntos centrales de la sesión fue la aprobación de una auditoría forense independiente, cuyo objetivo será revisar el manejo administrativo, financiero y contractual de la entidad durante el tiempo que permaneció intervenida por el Gobierno Nacional. Los accionistas buscan investigar un presunto detrimento patrimonial de aproximadamente $1,5 billones, según recogió el rotativo.

Según las cifras conocidas por los accionistas, cuando Savia Salud fue intervenida en 2023, acumulaba pasivos cercanos a los 500.000 millones de pesos. Sin embargo, las estimaciones actuales indican que las obligaciones podrían rondar los 2 billones de pesos, situación que motivó la decisión de practicar una auditoría especializada antes de adoptar nuevas medidas administrativas.

La nueva administración también deberá elaborar un plan para recuperar la estabilidad financiera de la EPS y garantizar la continuidad en la atención de los usuarios, mientras avanza la revisión de los contratos, las cuentas y las decisiones adoptadas durante la intervención estatal.

Los accionistas han señalado que el propósito inmediato es conocer el estado real de la entidad y definir las acciones necesarias para fortalecer su operación, con el fin de brindar mayor estabilidad a sus afiliados.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.