La crisis financiera del sistema de salud en Colombia sigue golpeando la prestación de servicios en ciudades claves.

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La Clínica Infantil Colsubsidio anunció que suspenderá temporalmente su servicio de urgencias desde el 1 de julio, sumándose a una lista de 15 grandes IPS que desde 2025 han cerrado total o parcialmente algunas de sus unidades en Bogotá y Medellín, detalla La República.

Según las instituciones afectadas, la principal causa son las millonarias deudas acumuladas por parte de las EPS, añade ese medio.

En Bogotá ya han reducido operaciones clínicas y hospitales tradicionales como Medical, Liga Colombiana Contra el Cáncer, Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Clínica Ciudad Roma, Clínica de Occidente, Fundación Hospital San Carlos y Hospital San Rafael, agrega ese periódico.

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En Medellín también se registran cierres y restricciones en entidades como León XIII, Prado, Cardio Vid, Fundadores del Centro, Bello Salud y Somer, especialmente para usuarios de Nueva EPS.

El panorama refleja un deterioro más amplio del sistema. Datos de Unips indican que durante el primer semestre del año pasado se reportaron más de 6.000 cierres de servicios de salud, la mayoría temporales. Además, el número de camas hospitalarias cayó 2% entre 2024 y 2025.

Expertos advierten que el problema inmediato pasa por el pago de las deudas entre EPS e IPS, que se estiman entre $35 y $40 billones, para evitar más cierres y recuperar la capacidad de atención a los pacientes.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.