La Defensoría del Pueblo exigió a Nueva EPS restablecer de inmediato los servicios de alimentación y transporte suspendidos en albergues de Bogotá, Villavicencio y Vaupés, donde cerca de 100 pacientes, en su mayoría indígenas, enfrentan dificultades para acceder a atención médica.

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La entidad advirtió que estas fallas afectan directamente la continuidad de tratamientos, la asistencia a citas y las condiciones dignas de permanencia de personas provenientes de regiones apartadas como Vaupés, Guainía, Amazonas, Vichada y Meta.

Durante visitas de seguimiento, la Defensoría identificó que adultos mayores, mujeres y niños indígenas permanecen en albergues sin apoyos básicos debido, presuntamente, a problemas financieros y contractuales entre la EPS y los operadores de estos espacios.

Según el organismo, los albergues son fundamentales para garantizar el acceso efectivo a la salud de pacientes que deben desplazarse largas distancias para recibir atención especializada.

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La Defensoría señaló que las dificultades administrativas no pueden convertirse en barreras para el derecho a la salud y pidió a Nueva EPS normalizar pagos, reactivar los servicios suspendidos y adoptar medidas para evitar nuevas afectaciones.

Además, anunció que continuará haciendo seguimiento al caso y adelantará acciones para proteger los derechos fundamentales de las comunidades afectadas, priorizando el bienestar y la dignidad de los pacientes vulnerables.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.