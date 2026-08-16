Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia se encuentra desarrollando un censo de los establecimientos comerciales afectados en Pereira tras el terremoto que sacudió la ciudad el pasado 10 de agosto. Según información de El Diario, esta labor busca identificar, caso por caso, los daños ocurridos en los locales y definir medidas de apoyo para lograr la recuperación de la actividad económica y la protección de los empleos en la ciudad.

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La recuperación después del desastre tiene como uno de sus focos principales a los comerciantes y pequeños negocios, sector especialmente impactado por el sismo. De acuerdo con declaraciones oficiales, el Gobierno Nacional prepara actualmente un Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica. Este plan está dirigido a comerciantes y microempresarios cuyas infraestructuras y operaciones se vieron afectadas, e incluirá una serie de medidas, alivios e instrumentos de apoyo para que logren restablecer sus actividades.

La presentación de esta estrategia estará a cargo del presidente Abelardo de la Espriella en los próximos días, aunque aún no se ha dado a conocer la cifra exacta de recursos destinados ni el número definitivo de establecimientos perjudicados. Sin embargo, el Ministerio de Comercio, encabezado por Mauricio Gómez Amín, junto a gremios como Acopi (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), Confecámaras (Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio) y Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), ha iniciado un diagnóstico minucioso para dimensionar los daños y escuchar directamente a los empresarios sobre sus necesidades.

La estrategia gubernamental señala tres metas centrales: apoyar la reconstrucción de los comercios afectados, reactivar la economía local y proteger los empleos que dependen de esta red empresarial. Según las autoridades, la prioridad es que los comerciantes logren reabrir sus puertas y mantengan las fuentes laborales que son sustento de miles de familias en Pereira.

Como parte fundamental de la estrategia, la participación de gremios empresariales busca aportar datos precisos sobre el tejido productivo afectado y ayudar a diseñar un plan acorde con la realidad que viven los comerciantes. Para ello, se emplean herramientas como el Registro Único Empresarial y Social (RUES) y la Encuesta de Micronegocios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las cuales permiten conocer la composición y evolución de las empresas en la región.

El desafío que enfrenta Pereira, según El Diario, es pasar prontamente de la etapa de emergencia a una fase de recuperación económica efectiva, garantizando que los afectados puedan reconstruir sus negocios y mantener empleos fundamentales para la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el plan de reconstrucción y reactivación económica para comerciantes afectados en Pereira?

El plan de reconstrucción y reactivación económica anunciado por el Gobierno Nacional está dirigido a comerciantes y pequeños empresarios de Pereira afectados por el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con El Diario, la iniciativa contempla apoyo para reconstruir establecimientos, reactivar la economía local y proteger los empleos asociados, aunque aún no se han revelado detalles exactos de los recursos ni el número total de beneficiarios.

¿Qué apoyo brindan los gremios como Acopi, Confecámaras y Fenalco en la recuperación de los comercios tras el sismo?

Según indica El Diario, gremios como Acopi, Confecámaras y Fenalco contribuyen con información y representación del tejido empresarial afectado, participando en la construcción del diagnóstico de daños y en la definición de una hoja de ruta que refleje las necesidades y prioridades reales de los comerciantes pereiranos tras el desastre.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.