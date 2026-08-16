Tras el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y que dejó miles de familias damnificadas en varias regiones del país, la Alcaldía de Cali busca implementar medidas para proteger económicamente a los ciudadanos afectados.

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El alcalde Alejandro Eder denunció incrementos desproporcionados en los precios de los arriendos, señalando que en algunos sectores los cánones incluso se habrían duplicado pocos días después de la emergencia.

Ante esta situación, propuso al presidente Abelardo De La Espriella congelar temporalmente los precios de los alquileres en las zonas más afectadas.

La iniciativa contempla fijar un tope a los arriendos para evitar aumentos injustificados y sancionar a quienes se aprovechen de la alta demanda generada por las familias que perdieron sus viviendas o tuvieron que evacuarlas por daños estructurales.

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Además, Eder planteó entregar subsidios directos de arrendamiento a los hogares damnificados para que puedan acceder a una vivienda temporal.

También propuso habilitar canales prioritarios de denuncia ante la Personería y la Secretaría de Seguridad y Justicia para reportar cobros abusivos y desalojos irregulares.

El alcalde aseguró que la prioridad es evitar que los caleños afectados queden desamparados mientras avanzan los censos de daños y la entrega de ayudas económicas.

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