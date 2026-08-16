Por: El Espectador

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Carlos Alberto Bedoya Piedrahíta, un hombre de 40 años oriundo de Caramanta (Antioquia), se convirtió en el símbolo de la solidaridad colombiana tras el devastador terremoto del 10 de agosto. En un video ampliamente difundido, se le ve, vestido de forma sencilla, repartiendo galletas a quienes se encontraban afuera de su panadería La Central, en Andalucía (Valle). Su local estaba destruido, pero en ese momento, Carlos Alberto priorizó el ánimo de su comunidad por encima de lo material. Según le contó a El Espectador, también repartió tortas y panes, afirmando con sencillez: “Lo material se recupera, la vida no”. Pese a perder un negocio de 20 años y junto con sus nueve trabajadores haber evacuado a tiempo, Bedoya declaró que “hay que ayudarle a la gente”, minimizando su viralidad y enfocándose en la solidaridad, aunque admite que ahora vive de las oraciones y espera ayuda.

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Este acto se replicó silenciosamente en muchas ciudades como Buenaventura, Bahía Solano, Cali, Manizales, Pereira, Medellín y Bogotá. Las historias recogidas por El Espectador dan cuenta de una respuesta colectiva donde la empatía y fraternidad sobrepasan cualquier diferencia. En Cali, Yady Fernández, quien perdió una pierna tiempo atrás, contribuyó armando cadenas humanas para entregar agua y elementos de rescate, mientras organizaba ayudas desde la vulnerabilidad de su propio apartamento afectado. En Buenaventura, Guillermo Rentería perdió su casa y a un familiar, pero rápidamente lideró un albergue junto a su comunidad, solicitando no ser olvidados y enfatizando la necesidad de apoyo práctico como carpas y materiales para reconstrucción.

Pereira mostró también compromiso: desde los sonidistas que, como Laura García, detectan señales bajo los escombros con tecnología auditiva, hasta propietarios de restaurantes como Luz Ángela Rosales, que dispusieron toda su producción para alimentar a los afectados. Ingenieras civiles como Juliana Alzate, junto a voluntarios y vecindarios, censaron daños y apoyaron levantamiento de estructuras, siendo recibidos con comidas colectivas y entusiasmo solidario. En Quibdó, la socorrista Gosling Hernández narró el rescate de sobrevivientes y el dolor de hallar víctimas, reiterando que, pese a todo, la empatía y ayuda mutua prevalecen. Escritoras y libreros como Velia Vidal y Anthony Pulgarín canalizaron redes de donativos, mientras en Manizales, comerciantes y jóvenes apoyaron la recuperación donando alimentos y ayudando a rescatar las pertenencias de los damnificados.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), hasta el cierre de la edición se contabilizaban 289 personas fallecidas, 3.937 heridas, 143 desaparecidas y 353 rescatadas en 15 departamentos. Mientras el gobierno coordina ayudas, la sociedad civil se convierte en sostén y consuelo, reafirmando que, aunque Colombia sufre divisiones, en las tragedias se une en una sola voz solidaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Carlos Alberto Bedoya, el 'señor de las galletas', y por qué se volvió viral durante el terremoto en Colombia?

Carlos Alberto Bedoya Piedrahíta es un panadero de Caramanta que, al perder su panadería en Andalucía tras el terremoto del 10 de agosto, decidió entregar galletas, tortas y panes gratuitos a los sobrevivientes. Su gesto fue grabado y viralizado en redes sociales, convirtiéndose en símbolo de solidaridad por anteponer la ayuda a los demás sobre las pérdidas materiales, tal como relató en entrevista con El Espectador.

¿Cómo ha respondido la sociedad civil en Colombia a la emergencia causada por el terremoto de agosto?

La sociedad civil en Colombia ha mostrado una respuesta extraordinaria, multiplicando acciones solidarias: entrega de alimentos, organización de albergues, rescates con apoyo de tecnología y voluntariado, cadenas humanas y distribución de víveres a lo largo del país. Según testimonios recogidos por El Espectador, el sentido de fraternidad ha unido a ciudadanos de todas las regiones, mostrando que en la adversidad la empatía y el apoyo mutuo prevalecen por encima de cualquier diferencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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