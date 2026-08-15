Por: CENET

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La banca en América Latina experimenta hoy un cambio profundo en su visión competitiva, dejando atrás la carrera por la rapidez en las transacciones para centrarse en la adaptación de productos y servicios según las necesidades de cada cliente. De acuerdo con el SoFi Tech Solutions Adaptive Banking Report, este giro responde a la importancia creciente de la personalización como motor de ingresos en el sector, tras recoger la opinión de 337 directores de tecnología (CTO) y directores de información (CIO) en Brasil, Argentina, Colombia y México. Más del 80 % de las entidades consultadas en el informe considera que evolucionar hacia la banca adaptativa será clave para su crecimiento económico.

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El concepto de banca adaptativa supone una reorganización interna de las entidades. Tradicionalmente, las áreas de pagos, riesgo, crédito y experiencia del cliente funcionaron separadas, pero el modelo actual impulsa su integración mediante tecnologías en la nube y la utilización de interfaces de programación de aplicaciones (APIs). Este cambio permite a las instituciones financieras analizar datos y comportamientos de usuarios en tiempo real, optimizando la toma de decisiones para responder eficazmente a las particularidades de cada caso.

Como aseguró Santiago Etchegoyen, CTO de uFlow, en el informe citado, en el modelo tradicional aprobar un crédito podía tomar días, mientras que ahora, con motores de decisión automatizados, ese análisis se resuelve en segundos. La evaluación inmediata de variables como historial financiero, hábitos de consumo y contexto de la operación define el monto, condiciones y el riesgo permitido para cada cliente. Sin embargo, el estudio advierte que muchas entidades aún encuentran obstáculos tecnológicos: por ejemplo, en Colombia, el 80,2 % de las organizaciones tarda más de seis meses en lanzar un producto nuevo y el 76,5 % necesita más de tres meses para incorporar sugerencias de sus clientes.

Estos desafíos se agravan debido a sistemas heredados u obsoletos que obstaculizan la integración de información y atrasan la modernización. En Colombia, aunque el 96,3 % de los adultos posee al menos un producto financiero, según la Superintendencia Financiera, solo el 35,5 % cuenta con financiamiento, y la mayoría depende de productos de corto plazo. Esto revela una brecha significativa entre inclusión financiera y acceso efectivo a créditos, especialmente en carteras como vivienda, limitada al 3,1 % de la población adulta.

La banca adaptativa apuesta por automatizar y agilizar la gestión, integrando datos y herramientas de toma de decisiones bajo esquemas flexibles como los sistemas no-code, todo para ofrecer mejores respuestas y acelerar el lanzamiento de productos. Modernizar las infraestructuras tecnológicas y conectar sistemas que operaban de manera aislada resulta ahora prioritario para el crecimiento y la capacidad de adaptación de la banca colombiana y regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la banca adaptativa y cuáles son sus principales diferencias frente al modelo tradicional?

La banca adaptativa es un enfoque donde los servicios y decisiones financieras se ajustan en tiempo real a las características de cada cliente. A diferencia del modelo tradicional, que fragmenta áreas como pagos, riesgo y créditos, la banca adaptativa las integra mediante tecnologías avanzadas como la nube y APIs, lo que permite evaluar datos y comportamientos de inmediato, agilizando procesos y ofreciendo productos más personalizados.

¿Cuáles son los retos que enfrentan las entidades financieras de Colombia para adoptar la banca adaptativa?

Según el SoFi Tech Solutions Adaptive Banking Report, los principales retos para la banca en Colombia incluyen la lentitud en el desarrollo de nuevos productos, el uso de sistemas tecnológicos heredados que dificultan la integración y la actualización de datos, así como la brecha entre el acceso a servicios financieros y el otorgamiento efectivo de créditos. Modernizar las infraestructuras y automatizar la toma de decisiones se presenta como una necesidad para enfrentar estos desafíos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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