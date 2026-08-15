Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella compartió la noticia de su primer contacto telefónico con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. En este diálogo, De la Espriella agradeció a Netanyahu por la ayuda humanitaria y la presencia de rescatistas israelíes en territorio colombiano durante tiempos difíciles. Según las palabras del mandatario, recogidas en su cuenta oficial de X, se intenta consolidar una relación renovada entre Colombia e Israel, basada en la amistad, la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo. De la Espriella destacó que esta etapa configura "un nuevo tiempo para las relaciones" entre ambos países y subrayó que Colombia e Israel serán "siempre amigos y aliados".

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Este acercamiento ocurre luego del restablecimiento de los lazos diplomáticos con Israel, una relación que fue interrumpida bajo el gobierno del expresidente Gustavo Petro. La ruptura anterior respondió principalmente a denuncias por supuestos actos de genocidio cometidos por Israel contra el pueblo palestino en la franja de Gaza, contextos que llevaron a Colombia a respaldar denuncias internacionales. No obstante, De la Espriella decidió recuperar los vínculos y presentar a Israel como un socio estratégico, especialmente en aspectos como armamento, inteligencia y tecnología. Así lo explicó el canciller Omar Bula en entrevista con El Espectador, resaltando que se busca un regreso a valores como la coherencia, el sentido común, el valor de la familia y del libre mercado, aspectos asociados a Occidente.

En medio de estos cambios, el Estado colombiano expresó oficialmente su reconocimiento a la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sigue considerado legítimamente parte de Siria. Esta decisión generó críticas de países y organismos como la Liga Árabe, Egipto, Arabia Saudita, Turquía y Siria. A pesar de las implicancias diplomáticas, Colombia se alineó así con Estados Unidos, el único país que hasta entonces había reconocido la soberanía israelí sobre ese territorio.

Paralelamente, el Ejecutivo definió cerrar las embajadas en Argelia, Azerbaiyán, Ghana, Hungría, Malasia y Sudáfrica como parte de una estrategia de austeridad y reducción del gasto público. El cierre en Pretoria resalta particularmente dado que Sudáfrica fue uno de los países que impulsó la denuncia de genocidio que Colombia en su momento respaldó. Por otro lado, Colombia planea trasladar su embajada a Jerusalén, reafirmando así el acercamiento con Israel.

Pese a estos cambios geopolíticos, hay que destacar que, durante la reciente emergencia por sismo, los países árabes mantuvieron una postura solidaria con Colombia. De hecho, Emiratos Árabes Unidos realizó una donación de 10 millones de dólares para ayudar en la crisis.

¿Por qué Colombia restableció sus relaciones diplomáticas con Israel bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Colombia decidió restablecer vínculos diplomáticos con Israel tras una pausa durante el mandato de Gustavo Petro, quien rompió la relación citando denuncias de genocidio en Gaza. Abelardo de la Espriella vio en Israel un aliado estratégico para temas de armamento, inteligencia y tecnología, además de buscar una alianza sustentada en valores occidentales y acercamiento político internacional, según lo informado por El Espectador y declaraciones oficiales.

¿Qué significa el reconocimiento colombiano de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán?

El reconocimiento por parte de Colombia de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán implica aceptar oficialmente que ese territorio, ocupado y considerado sirio por la ONU, debe ser reconocido como israelí. Esta decisión alinea a Colombia con Estados Unidos y ha generado críticas entre países árabes y organismos multilaterales, pero refleja un acercamiento más fuerte del actual gobierno con el de Benjamin Netanyahu.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.