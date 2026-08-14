Por: El Espectador

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El permiso concedido por el Senado a Gustavo Petro, expresidente de Colombia, para realizar viajes al exterior ha desencadenado una controversia política que involucra especialmente al partido Centro Democrático. Esta discusión cobró fuerza luego de que la bancada uribista respaldara la solicitud de Petro, aunque condicionando esa autorización. De acuerdo con lo informado por El Espectador, solo once congresistas votaron en contra de la petición, la cual fue presentada por Petro cuatro días después de dejar la presidencia y en la que invocó compromisos personales, sociales, políticos y académicos como motivos para sus desplazamientos internacionales.

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Entre los opositores a dicha autorización se encontraron congresistas como “Jotape” Hernández, Alfredo Deluque y representantes de Salvación Nacional. Su principal argumento fue una supuesta intención de Petro de evadir procesos judiciales, a pesar de que, según El Espectador, actualmente no existe ningún proceso o expediente en curso que legalmente prohíba las salidas del país al exmandatario.

La decisión del Centro Democrático fue ratificada posteriormente mediante un comunicado, apoyado además por las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, líder del partido, quien subrayó que otorgar estos permisos a exaltos funcionarios es un procedimiento común. Uribe afirmó: “A todos los expresidentes les han dado ese permiso. Inclusive hay expresidentes que lo pidieron por un año abierto y le concedieron el permiso. Yo informaba en cada caso, pero me concedieron el permiso”.

Uribe enfatizó que el partido estableció la obligación para Petro de notificar al Senado cada uno de sus viajes: fechas y destinos deberán ser informados de manera detallada. Aclaró también que su partido mantiene una oposición leal y no negociada a Petro y que respeta las instituciones democráticas y los procedimientos legales del país.

En medio de críticas de sus simpatizantes, Uribe defendió la posición del partido, recalcando que negar la autorización sin razones judiciales sería una violación al derecho fundamental de libre movilidad de Petro. Respaldó su argumento citando experiencias personales en el pasado, cuando se le impidió viajar antes de que existiera una condena definitiva en su contra. Finalmente, Gustavo Petro respondió públicamente que en Colombia ningún ciudadano puede ser restringido en su libertad sin que exista una causa judicial clara, insistiendo en que no hay justificación legal para impedirle salir del país.

¿Por qué fue necesario que el Senado autorizara las salidas de Gustavo Petro al exterior?

El expresidente Gustavo Petro solicitó el permiso al Senado porque, de acuerdo con el proceso legislativo colombiano, los expresidentes deben recibir autorización cuando planean ausentarse del territorio nacional por motivos personales, sociales, políticos o académicos. Esta solicitud se realizó días después de finalizar su mandato, y el Congreso evaluó la petición antes de aprobarla con requisitos de notificación y transparencia, según lo detallado por El Espectador.

¿Qué implica el condicionante impuesto por el Centro Democrático al permiso de Gustavo Petro para viajar?

El principal condicionante establecido por el Centro Democrático exige que Petro informe de manera detallada al Senado cada vez que planee salir del país, incluyendo las fechas y el destino de cada viaje. Según declaraciones de Álvaro Uribe citadas por El Espectador, este procedimiento pretende garantizar transparencia y control legislativo sin restringir derechos fundamentales como la libertad de movimiento, siempre que no existan procesos judiciales en contra del exmandatario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.