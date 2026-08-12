Por: El Espectador

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Jorge Eliécer Laverde Vargas fue seleccionado como el nuevo contralor general de la República mediante una votación contundente en el Congreso en pleno, realizada el miércoles 12 de agosto. De acuerdo con El Espectador, Laverde obtuvo 269 votos, distribuidos en 95 apoyos en el Senado y 174 en la Cámara de Representantes. La amplia mayoría que consolidó su victoria dejó muy por detrás a Andrés Castro, Luis Enrique Abadía y Carol González, quienes solo recibieron tres, uno y un voto respectivamente. Además, se declararon cuatro votos en blanco.

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Laverde llega al cargo tras una extensa trayectoria en el sector público. Es abogado constitucionalista, doctor en derecho y cuenta con estudios especializados en administración de la salud, gobierno territorial, gestión pública y gerencia empresarial, entre otros. Su carrera comenzó en el año 2001 en el servicio público, para luego desempeñarse como diputado de Caldas por el Partido Liberal en dos periodos. Posteriormente, asumió funciones en la Procuraduría Judicial y se consolidó como secretario de la Comisión Sexta del Senado durante doce años, cargo que abandonó para postularse a la Contraloría General de la República.

Aunque ocupó el tercer lugar en las pruebas de conocimiento, su hoja de vida fue considerada la más completa por el Congreso, lo que le permitió avanzar con respaldo político e institucional. Según El Espectador, el apoyo a su candidatura se formalizó por medio de una carta firmada por el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U. Posteriormente, se sumaron otras fuerzas como ASI, Alianza Verde, las curules de paz y, en el último momento, el Pacto Histórico, principal grupo de oposición. Patricia Caicedo, senadora de ese movimiento, manifestó públicamente el apoyo de su bancada, enfatizando en la necesidad de que el nuevo contralor ejerza con independencia y transparencia.

A pesar de los rumores de vínculos con el exsenador condenado Mario Castaño por el escándalo ‘Las Marionetas’, Laverde ha negado cualquier relación, asegurando incluso diferencias personales y políticas con Castaño. Tras ser elegido, sostuvo una reunión privada con el presidente Abelardo de la Espriella y los presidentes del Senado y la Cámara. Figuras como el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y Honorio Henríquez, presidente del Senado, expresaron públicamente su esperanza en que la nueva gestión contribuya a fortalecer la transparencia, el control fiscal y la protección de los recursos públicos en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el proceso de elección de Jorge Eliécer Laverde como contralor general de la República?

La elección de Jorge Eliécer Laverde como contralor general de la República se llevó a cabo mediante una votación del Congreso pleno, en la cual obtuvo 269 votos, una mayoría aplastante frente a sus contendores. De acuerdo con El Espectador, su candidatura fue respaldada por una amplia coalición de partidos y oficializada poco antes de la sesión, confirmando así el consenso alrededor de su perfil y trayectoria.

¿Quién es Jorge Eliécer Laverde Vargas y cuál es su experiencia profesional antes de asumir la Contraloría?

Jorge Eliécer Laverde Vargas es abogado constitucionalista, doctor en derecho y cuenta con varias especializaciones y maestrías relacionadas con la administración pública, la salud y la gestión territorial. Su trayectoria incluye roles como funcionario público, diputado de Caldas por el Partido Liberal, procurador judicial y secretario de la Comisión Sexta del Senado, cargo que ocupó durante doce años antes de ser elegido contralor general de la República, según información de El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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