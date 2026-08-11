Por: El Espectador

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La Sección Quinta del Consejo de Estado, máxima instancia de la justicia contencioso-administrativa en Colombia, rechazó la solicitud de aclaración y adición de sentencia elevada por Leidi Marcela Pinilla Pinilla, quien hasta el momento se desempeñaba como alcaldesa de la localidad de Usme en Bogotá. Según lo informado por El Espectador, esta decisión ratifica la sentencia emitida el 9 de julio contra Pinilla, y dispone que desde el 10 de agosto deberá abandonar el cargo. De esta forma, la administración distrital queda con la tarea de designar temporalmente a otra persona para continuar con las actividades de la alcaldía mientras se decide, por el procedimiento regular, quién asumirá la dirección local.

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La polémica decisión surge a raíz de la declaración de nulidad de la designación de Pinilla como alcaldesa local de Usme, adoptada originalmente en segunda instancia por el Consejo de Estado, y ahora confirmada de manera definitiva. El tribunal determinó que Pinilla no acreditó debidamente el requisito de arraigo, un requerimiento específico que exige demostrar residencia o ejercicio de actividades profesionales en la localidad durante al menos los dos años anteriores a su nombramiento. Aunque la defensa de Pinilla presentó certificaciones expedidas por una organización privada, los magistrados consideraron que estas pruebas no reflejaban un vínculo suficiente, habitual ni verificable con el territorio de Usme.

El caso ha sido motivo de cuestionamientos por parte de actores políticos. Por ejemplo, el concejal Rolando González, del partido Cambio Radical, sugirió verificar si Pinilla firmó alguna adición administrativa entre el 6 de agosto y la fecha de la notificación del fallo, alegando que legalmente habría ejercido sin la investidura que exige la ley. Según información divulgada por El Espectador, el fallo del Consejo de Estado resalta la importancia de que el alcalde local posea un conocimiento profundo de las necesidades sociales de la jurisdicción que dirige, enfatizando que el cumplimiento de los requisitos legales es fundamental para asegurar una gestión pública cercana a la ciudadanía.

Tras esta notificación definitiva, quedará en manos de la Secretaría Distrital de Gobierno la definición de un encargado interino, mientras se adelanta el proceso de selección de un nuevo alcalde local para Usme, de acuerdo con los procedimientos previstos por la ley.

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¿Por qué fue anulada la designación de la alcaldesa local de Usme?

La anulación de la designación de Leidi Marcela Pinilla Pinilla como alcaldesa local de Usme se debió a que no acreditó el requisito de arraigo, obligatorio por ley. Este requisito implica que la persona debe residir o haber ejercido funciones profesionales en la localidad durante al menos los dos años previos a su nombramiento, y las pruebas aportadas por Pinilla no demostraron un vínculo real ni comprobable con el territorio, de acuerdo con el fallo del Consejo de Estado.

¿Qué es el requisito de arraigo para alcaldes locales en Bogotá?

El requisito de arraigo para alcaldes locales en Bogotá exige que cualquier persona aspirante a este cargo demuestre residencia o desarrollo de actividades profesionales dentro de la localidad, durante los dos años anteriores a su posible nombramiento. Dicho requerimiento busca garantizar una conexión y conocimiento efectivos de las realidades y necesidades sociales del territorio a administrar.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

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El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.