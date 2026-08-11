Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebra su aniversario número 488 con un evento que promete ser inolvidable para los amantes de la música sinfónica. De acuerdo con la información publicada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), la capital será escenario de un concierto especial titulado "Sueños poéticos, deseos y añoranza", en el que se interpretarán obras representativas del repertorio europeo de los siglos XIX y XX. El evento es programado para el jueves 13 de agosto de 2026, a las 7:00 p. m., y se realizará en el auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes.

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Bajo la batuta del maestro venezolano Enluis Montes Olivar, la Orquesta Filarmónica de Bogotá —una de las agrupaciones más destacadas del país— sumará su talento para dar vida a composiciones de Carl Maria von Weber y Piotr Ilich Chaikovski. La velada contará, además, con la presencia del joven pianista Daniel Díaz Padilla, quien se desempeñará como solista en la interpretación del "Concierto para piano No. 1" de Serguéi Rajmáninov. Esta obra, reconocida por su nivel de dificultad y su exigencia técnica, se ha ganado un espacio central dentro de los conciertos de música para piano y orquesta a nivel internacional.

La programación seleccionada por la OFB enfatiza la importancia de compositores fundamentales del romanticismo musical, épocas cuyas piezas continúan atrayendo la atención del público en los principales escenarios sinfónicos del mundo. Se trata de una oportunidad única para acercar al público bogotano a las grandes obras de la música clásica, promoviendo el acceso democrático a eventos de alta calidad artística. Como destaca la organización, la entrada es gratuita, aunque se requiere inscripción previa para asistir, garantizando así la mayor participación y orden durante el evento.

El concierto forma parte de una serie de actividades que buscan fomentar el encuentro entre artistas y ciudadanía en el marco de la celebración de la ciudad. Información confirmada por la OFB especifica que quienes deseen asistir deben dirigirse al auditorio Mario Laserna, ubicado en la calle 19A #1-82 Este o carrera Primera Este # 19A-40, desde donde podrán disfrutar de este homenaje musical a Bogotá y su historia.

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¿Cómo inscribirse gratis al concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el aniversario 488 de la ciudad?

Para asistir a este evento sin costo, la OFB señala que es indispensable realizar una inscripción previa en línea. La entrada está sujeta al registro anticipado, lo que permite garantizar el acceso ordenado de los asistentes, según indica la información oficial difundida mediante sus canales.

¿Qué importancia tiene el ‘Concierto para piano No. 1’ de Serguéi Rajmáninov en la programación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá?

Esta obra es considerada una de las piezas más emblemáticas y exigentes del repertorio para piano y orquesta, situándose como un reto interpretativo tanto para el solista como para la orquesta. Su inclusión subraya el compromiso de la OFB con el alto estándar artístico y la conexión con el patrimonio sinfónico universal.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

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