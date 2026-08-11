Por: El Espectador

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Jorge Eliércer Laverde aparece actualmente como el aspirante con mayores posibilidades de convertirse en el próximo contralor general, en medio de una disputa política clave para el control fiscal en Colombia. A pocas horas de la votación definitiva, pues el pleno del Congreso fue citado para tomar esta decisión este miércoles a las 9:00 a. m., Laverde logró consolidar un respaldo determinante: recibió la adhesión oficial de seis partidos políticos, lo que prácticamente lo deja en la recta final para quedarse con el cargo.

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Según información consignada por El Espectador, los líderes del Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U firmaron una carta reconociendo la idoneidad de Laverde. En el documento argumentan que el candidato “reúne las más altas condiciones profesionales, técnicas y humanas para ejercer esta importante responsabilidad”, apoyando su afirmación en la trayectoria, experiencia y conocimiento de Laverde sobre los temas públicos. Entre las firmas están nombres de peso como Efraín Cepeda (Conservador), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Simón Gaviria (Liberal), Fuad Char y Enrique Vargas Lleras (Cambio Radical), y Gabriel Vallejo Chujfi (Centro Democrático).

La misiva resalta que el liderazgo, la solvencia profesional y la visión institucional de Laverde son garantía de que ejercerá la jefatura de la Contraloría con independencia, transparencia y rigor, condiciones fundamentales para el organismo encargado de vigilar la correcta utilización de los recursos públicos. Este apoyo de cinco partidos representativos fue complementado con el de la Alianza Social Independiente (ASI), que también manifestó su decisión de respaldar a Laverde, distanciándose así de otros aspirantes como Carlos Zuluaga y Andrés Castro.

En total, son 10 los candidatos que integran la lista: además de Laverde, Zuluaga y Castro, aparecen nombres como Luis Enrique Abadía García, Ana Elena Monsalvo Herrera, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Romero. Algunos, como Monsalvo, han tenido alguna relevancia en sectores del Congreso, pero sin lograr el mismo respaldo. Por otro lado, la fuerza política de partidos como el Centro Democrático —que cuenta con 47 congresistas y es la segunda bancada más amplia— parece inclinar la balanza a favor de Laverde, aunque resta saber la decisión del Pacto Histórico, movimiento que suma 69 votos clave. Así, Laverde se perfila como el gran favorito para liderar la Contraloría, a falta del resultado final en el Congreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles partidos apoyaron la candidatura de Jorge Eliércer Laverde para la Contraloría?

De acuerdo con información reportada por El Espectador, Jorge Eliércer Laverde recibió el respaldo de seis partidos importantes para liderar la Contraloría: Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U y la Alianza Social Independiente (ASI). Estos apoyos se oficializaron mediante una carta firmada por los presidentes y líderes de esas colectividades, lo que consolidó a Laverde como favorito en la elección.

¿Quiénes son los otros candidatos a la Contraloría y cuál ha sido su relevancia?

Entre los 10 aspirantes a la Contraloría se destacan Carlos Zuluaga y Andrés Castro, además de Jorge Eliércer Laverde. La lista incluye también a Luis Enrique Abadía García, Ana Elena Monsalvo Herrera, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Romero. Si bien algunos, como Monsalvo, han sonado en círculos del Congreso, ninguno logró el nivel de respaldo político que consolidó la candidatura de Laverde.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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