Por: El Espectador

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El Congreso de la República enfrenta este miércoles una sesión clave en medio de un contexto nacional marcado por la reciente emergencia ocasionada por el terremoto del lunes anterior. Después de más de seis meses de dilatados procesos y debates internos, el país conocerá al nuevo contralor general, quien asumirá en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez, una decisión que marca uno de los pulsos políticos más relevantes del año legislativo.

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En estas semanas previas, el debate sobre el sucesor de la Contraloría General de la República se centró en Jorge Eliécer Laverde, Andrés Castro y Carlos Mario Zuluaga. Sin embargo, la balanza se inclinó progresivamente a favor de Laverde, antiguo secretario de la Comisión Sexta del Senado. Resulta significativo que el actual Gobierno, liderado por Abelardo de la Espriella, no respaldó de manera explícita a ningún aspirante, llevando a que las bancadas del Congreso alcanzaran sus propios consensos. De acuerdo con El Espectador, los partidos políticos Centro Democrático, Liberal, Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U formalizaron su respaldo a Laverde mediante una carta, en la que destacan su “trayectoria, experiencia y conocimiento de los asuntos públicos”, considerándolo idóneo para el cargo de control fiscal más alto del país.

Adicionalmente, esta coalición recibió el apoyo de otras fuerzas políticas, entre ellas el partido Alianza Social Independiente (ASI), la Alianza Verde y la mayoría de los representantes a la Cámara provenientes de las llamadas curules de paz. En un giro esperado justo antes del inicio de la sesión decisiva, el Pacto Histórico, principal bloque de oposición, también expresó públicamente su voto a favor de Laverde, reafirmando que su decisión busca garantizar una Contraloría transparente, autónoma y alineada con la protección rigurosa de los recursos públicos.

Esta elección representa también una primera puesta a prueba para la alianza de derecha que respalda la administración de Abelardo de la Espriella. Según El Espectador, los partidos que la integran ven en este acto la superación de las tensiones surgidas en la elección pasada del presidente del Senado. Incluso antes del desastre natural, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se reunió con varias bancadas para promover la unidad y advertir sobre la importancia de no pactar acuerdos con la oposición en esta materia. Así, la votación de hoy no solo definirá el nombre del nuevo contralor, sino que también reflejará las dinámicas del poder y las alianzas políticas actuales en el Congreso de la República.

¿Quién es Jorge Eliécer Laverde y por qué fue elegido como favorito para contralor general?

Jorge Eliécer Laverde es reconocido por su experiencia como secretario de la Comisión Sexta del Senado, lo que le brindó un amplio conocimiento en asuntos legislativos y públicos. De acuerdo con El Espectador, diversos partidos coincidieron en que posee la trayectoria y las cualidades profesionales y personales requeridas para desempeñar la labor de contralor general, buscando garantizar transparencia y autonomía en el control fiscal del país.

¿Qué partidos políticos apoyaron la candidatura de Jorge Eliécer Laverde a la Contraloría General?

Según El Espectador, una amplia coalición de partidos respaldó a Laverde, entre ellos el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido de la U, la ASI, la Alianza Verde, la mayoría de representantes de las curules de paz y, minutos antes de la votación, el Pacto Histórico. Esta convergencia de apoyos lo consolidó como el candidato con mayor probabilidad de resultar electo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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