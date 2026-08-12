Por: El Espectador

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El inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella marcó una nueva etapa para el Centro Democrático, que se declaró oficialmente como partido de gobierno sin condicionamientos ni contraprestaciones, de acuerdo con declaraciones de sus dirigentes citadas por El Espectador. Aunque no resignan su propia agenda legislativa, insisten en que este es un momento clave para enfocarse en los temas prioritarios para el país y han puesto sus votos al servicio de consolidar la estabilidad del Ejecutivo.

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La relación entre el gobierno y el Centro Democrático se reforzó tras la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado. Si bien existieron tensiones previas, la bancada considera clave su rol en la aprobación de decisiones importantes, como la proposición sobre la posesión presidencial en Cauca, y subraya la importancia de su aporte como la colectividad más numerosa en el Congreso.

Sobre el uso de decretos por parte del gobierno De la Espriella, el partido aclara que mientras los procesos se mantengan dentro del marco legal, no ven objeción. Sin embargo, advierten que no admitirán excesos como los ocurridos durante el mandato de Gustavo Petro, cuando consideran que se vulneraron competencias legales. Proyectos relacionados con reducción de impuestos o reformas profundas, en su opinión, deberán tramitarse en el Congreso, donde esperan dar sus debates y respaldar lo que beneficie al país.

Entre las prioridades legislativas, el Centro Democrático se enfoca en la recuperación de la seguridad, el sistema de salud y el ajuste del impuesto predial, una preocupación extendida en varias regiones, según la información citada. Reconocen diferencias internas, pero reivindican el pluralismo de posturas y la resistencia frente a momentos difíciles, incluyendo hechos de violencia como el asesinato de dirigentes propios. Niegan que exista motivo para una escisión, como se ha sugerido desde algunos sectores, y subrayan que las discusiones internas han fortalecido la colectividad.

Con miras a las elecciones regionales de 2027, el partido ya trabaja en la organización de listas y candidaturas en todos los niveles territoriales, consciente de la relevancia de competidores como el Pacto Histórico y el naciente partido Defensores de la Patria, liderado por el mismo presidente De la Espriella. Afirman que, aunque puede haber disputa de votos en algunos lugares, se enfocarán en su trabajo territorial. Además, rehúyen etiquetas ideológicas fijas y prefieren definirse por sus principios y trayectoria a lo largo de 13 años. Para la elección de contralor y magistrados del Consejo Nacional Electoral, reiteran su proceso de discusión interna y la apuesta por perfiles adecuados y éticamente comprometidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las prioridades legislativas del Centro Democrático en el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El Centro Democrático enfoca su agenda legislativa en la recuperación de la seguridad, la mejora del sistema de salud y la revisión del impuesto predial, que consideran especialmente alto en varias regiones de Colombia. Según sus directivos citados en El Espectador, la orientación de su trabajo parte de un paquete legislativo presentado a la opinión pública, en el que explicaron detalladamente los proyectos que consideran urgentes para el país bajo la actual administración.

¿Por qué el Centro Democrático rechaza una posible escisión interna y cómo define su identidad política?

Dirigentes del Centro Democrático han descartado la posibilidad de una escisión dentro del partido, alegando que mantienen los mismos principios y objetivos desde su fundación. Destacan que han sobrellevado debates internos y diferentes corrientes políticas sin perder cohesión, y que su identidad no se basa en etiquetas ideológicas estáticas como ‘derecha’ o ‘centro’, sino en la coherencia de sus principios, explicados en sus estatutos y reforzados a lo largo de sus 13 años de existencia jurídica, como relatan en la entrevista publicada por El Espectador.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.